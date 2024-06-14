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Военная операция на Украине ,  
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Российский суд признал «Грузинский национальный легион» террористическим

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Южный окружной военный суд признал «Грузинский национальный легион» террористической организацией, его деятельность запрещена в России, сообщила ФСБ. Такое формирование воюет на стороне Украины, оно было создано в 2014 году.

«Члены легиона участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, а также причастны к организации диверсий и терактов на территории России, пыткам военнослужащих ВС РФ и убийствам мирного населения», — говорится в сообщении спецслужбы.

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