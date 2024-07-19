В Госдуме предложили запретить россиянам «тапать хомяка»

Hamster Kombat «явно мошенническая», суть — в манипулировании и использовании психологии граждан, считает депутат Аксаков. По его словам, игру необходимо запретить, хотя пока депутаты прицельно темой не интересовались

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Сверхпопулярную телеграм-игру Hamster Kombat, суть которой заключается в кликании (тапании) на хомяка для выбивания виртуальных монеток, необходимо запретить в России, заявил «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По мнению депутата, игра «явно мошенническая». «Такие вещи надо пресекать <...>. Манипулирование и использование психологии граждан. Особенно тех, кто и работать толком не хочет, а мечтает, чтобы можно было поиграть с минимумом усилий и разбогатеть», — подчеркнул он.

Аксаков также обратил внимание не только на основную «механику» игры, но и на наличие дополнительных заданий. Так, например, одно из них — ежедневный просмотр роликов на YouTube, за что дается сразу по 100 тыс. «хомякоинов». И хоть ролики чаще всего безобидные и обычно представляют собой выпуски «Хомячьих новостей», где рассказывается о разных трендах и последних событиях из мира инвестиций, тем не менее динамика просмотров вызывает тревогу, отметил он (ролики на канале набирают по несколько миллионов просмотров в первые часы).

Такую картину депутат назвал «чуть ли не психозом». «К сожалению, явление подверженности масс внешнему влиянию в последнее время у нас действительно наблюдается и порой приводит к крайне негативным последствиям. Люди доверчивы, люди легко поддаются на манипуляции и прочие хитрые ходы. Иногда все это даже чуть ли не до интернет-зависимости доходит», — добавил он.

Вместе с тем Аксаков отметил, что «хомяком» депутаты пока что прицельно не интересовались и нельзя сказать, когда состоится обсуждение и что, собственно, будут обсуждать — блокировку Hamster Kombat или какое-либо дополнительное регулирование проектов, связанных с криптовалютами. «Но обсуждать надо точно», — заключил он.

Hamster Kombat — приложение в Telegram, которое предлагает пользователям заработать токены путем «тапов», сбора монет, прокачки пассивного дохода, разрабатывания собственной стратегии дохода, а также привлечения новых игроков. Создатели приложения обещали, что впоследствии виртуальные деньги можно будет конвертировать в цифровые токены, а затем в любую другую криптовалюту. Впервые игра была представлена в апреле, а спустя месяц появилась и в России. Сейчас у группы Hamster Kombat в Telegram более 53 млн подписчиков, а в YouTube — свыше 33 млн.

Официальные владельцы приложения не раскрываются, однако ранее о нем публично высказался основатель Telegram Павел Дуров. В начале июля он сообщил, что число пользователей Hamster Kombat выросло до 239 млн за три месяца с момента запуска и «скоро» команда игры выпустит токен на TON. Бизнесмен также отметил, что «грядет новая волна мини-приложений в Telegram и Hamster Kombat теперь возглавляет ее».