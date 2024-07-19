 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Госдуме предложили запретить россиянам «тапать хомяка»

Глава комитета Госдумы Аксаков призвал запретить игру Hamster Kombat
Hamster Kombat «явно мошенническая», суть — в манипулировании и использовании психологии граждан, считает депутат Аксаков. По его словам, игру необходимо запретить, хотя пока депутаты прицельно темой не интересовались
Фото: Aref Taherkenareh / DPA / ТАСС
Фото: Aref Taherkenareh / DPA / ТАСС

Сверхпопулярную телеграм-игру Hamster Kombat, суть которой заключается в кликании (тапании) на хомяка для выбивания виртуальных монеток, необходимо запретить в России, заявил «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По мнению депутата, игра «явно мошенническая». «Такие вещи надо пресекать <...>. Манипулирование и использование психологии граждан. Особенно тех, кто и работать толком не хочет, а мечтает, чтобы можно было поиграть с минимумом усилий и разбогатеть», — подчеркнул он.

Аксаков также обратил внимание не только на основную «механику» игры, но и на наличие дополнительных заданий. Так, например, одно из них — ежедневный просмотр роликов на YouTube, за что дается сразу по 100 тыс. «хомякоинов». И хоть ролики чаще всего безобидные и обычно представляют собой выпуски «Хомячьих новостей», где рассказывается о разных трендах и последних событиях из мира инвестиций, тем не менее динамика просмотров вызывает тревогу, отметил он (ролики на канале набирают по несколько миллионов просмотров в первые часы).

Такую картину депутат назвал «чуть ли не психозом». «К сожалению, явление подверженности масс внешнему влиянию в последнее время у нас действительно наблюдается и порой приводит к крайне негативным последствиям. Люди доверчивы, люди легко поддаются на манипуляции и прочие хитрые ходы. Иногда все это даже чуть ли не до интернет-зависимости доходит», — добавил он.

Вместе с тем Аксаков отметил, что «хомяком» депутаты пока что прицельно не интересовались и нельзя сказать, когда состоится обсуждение и что, собственно, будут обсуждать — блокировку Hamster Kombat или какое-либо дополнительное регулирование проектов, связанных с криптовалютами. «Но обсуждать надо точно», — заключил он.

У пользователей Hamster Kombat стали массово взламывать Telegram
Общество
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Hamster Kombat — приложение в Telegram, которое предлагает пользователям заработать токены путем «тапов», сбора монет, прокачки пассивного дохода, разрабатывания собственной стратегии дохода, а также привлечения новых игроков. Создатели приложения обещали, что впоследствии виртуальные деньги можно будет конвертировать в цифровые токены, а затем в любую другую криптовалюту. Впервые игра была представлена в апреле, а спустя месяц появилась и в России. Сейчас у группы Hamster Kombat в Telegram более 53 млн подписчиков, а в YouTube — свыше 33 млн.

Что за игра Hamster Kombat и как в ней заработать
Крипто

Официальные владельцы приложения не раскрываются, однако ранее о нем публично высказался основатель Telegram Павел Дуров. В начале июля он сообщил, что число пользователей Hamster Kombat выросло до 239 млн за три месяца с момента запуска и «скоро» команда игры выпустит токен на TON. Бизнесмен также отметил, что «грядет новая волна мини-приложений в Telegram и Hamster Kombat теперь возглавляет ее».

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Hamster Kombat Анатолий Аксаков Госдума запрет
Материалы по теме
У пользователей Hamster Kombat стали массово взламывать Telegram
Общество
Telegram оштрафовали на ₽3 млн за неудаление призывов к незаконным акциям
Технологии и медиа
Мошенники придумали схему обмана с внутренней валютой Telegram
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 96,1 (-0,2) Инвестиции, 18 июл, 18:03 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 87,88 (-0,21) Инвестиции, 18 июл, 18:03
Производители попросили продлить действие цен на дефицитные лекарства Бизнес, 09:00
Тель-Авив повысил режим готовности после удара дрона по посольству США Политика, 08:48
Как «Хачо и пури» и «Пхали-хинкали» в три раза увеличили число заказов РБК и Mango Office, 08:45
Украинка подожгла себя из-за отказа в отсрочке от мобилизации ее мужу Политика, 08:39
В Госдуме предложили запретить россиянам «тапать хомяка» Общество, 08:35
Партнер «МТС Юрент» по сервису аренды пауэрбанков получил инвестиции Технологии и медиа, 08:30
Ученые заявили о глобальной угрозе из-за снижения уровня кислорода в воде Общество, 08:28
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Почему ситуация с расчетами России с КНР ухудшается Pro, 08:24
Трамп заявил, что в случае победы восстановит отношения с Ким Чен Ыном Политика, 08:06
Карлсон рассказал о личной беседе с Путиным об Украине после интервью Политика, 08:05
Newsmax сообщил, что Байден оставит выбор кандидата съезду демократов Политика, 08:05
Суд снял арест со счетов европейского экс-подрядчика «Еврохима» Бизнес, 08:02
Отмена национализации: почему Верховный суд пересмотрел дело «Исети» Бизнес, 08:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:57