В Думе предложили наказывать военных за смартфоны в зоне боевых действий

Использование устройств с функцией фото- и видеосъемки, аудиозаписи, передачи геоданных военными в зоне украинского конфликта будет считаться грубым дисциплинарным проступком, за который грозит дисциплинарный арест

В Госдуме предложили отнести к грубым дисциплинарным проступкам военных в зоне боевых действий на Украине использование электронных устройств с функцией съемки, аудиозаписи и передачи геоданных, следует из законопроекта «Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции».

«Нарушение запрета при исполнении обязанностей военной службы, <...> иметь при себе электронные изделия (приборы, технические средства) бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации», — так звучит формулировка проступка в документе.

Такое нарушение уже содержится в перечне дисциплинарных проступков военнослужащих, который является приложением к Дисциплинарному уставу Вооруженных сил. За такой проступок может быть назначен дисциплинарный арест по решению гарнизонного военного суда.

В 2019-м президент Владимир Путин подписал закон, который запретил военнослужащим раскрывать СМИ и размещать в интернете информацию о себе и сослуживцах, местах несения службы, а также пользоваться смартфонами и другими гаджетами.