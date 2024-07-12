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Технологии и медиа ,  
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Рогозин раскритиковал слова депутата о готовности заблокировать Telegram

Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Блокировка мессенджера Telegram в России может нанести больше вреда, чем НАТО, заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

Так он ответил на слова члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина, который в разговоре с «Парламентской газетой» заявил, что у властей «есть возможность заблокировать Telegram полностью».

«Вы в своем порыве все заблокировать, в том числе Telegram, хотя бы поинтересуйтесь мнением воюющих подразделений армии России! А то вред нанесете похлеще НАТО», — написал Рогозин. Он предложил депутатам сначала «разобраться в обстановке», а потом «своей бумажной шашкой» махать.

Роскомнадзор в 2018 году пытался заблокировать Telegram, но мессенджер продолжил работать с перебоями. Летом 2020-го его официально разблокировали. Мессенджер неоднократно штрафовали за неудаление запрещенного контента.

Хинштейн обусловил работу WhatsApp в России «терпением государства»
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Фото:Олег Елков / ТАСС

Власти допускали блокировку и другого мессенджера — WhatsApp, который принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. В начале июля его работу замедлили в Дагестане из-за распространения призывов к участию в экстремистских акциях. Мессенджер не стал блокировать рассылки, несмотря на требования профильных ведомств. Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн, комментируя это, сообщил, что пока решение о его блокировке не принято.

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Дмитрий Рогозин

политик, сенатор от Запорожья
21 декабря 1963 года
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