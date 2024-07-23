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Военная операция на Украине ,  
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Экс-главком ВСУ Залужный описал, какими будут войны в 21 веке

Сюжет
Военная операция на Украине
Залужный считает, что конфликт России и Украины определит черты всех дальнейших войн нынешнего столетия. Он отметил, что современные войны носят «тотальный характер», для борьбы нужны усилия и армии, и общества в целом
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: Zaluzhnui / Telegram)

Экс-главком ВСУ, а теперь посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своем первом публичном выступлении после начала работы на новой должности порассуждал о войне в 21-м веке и опыте борьбы Украины в боевых действиях. Текст своей речи он разместил в телеграм-канале. Залужный выступил на RUSI Land Warfare Conference 2024 в Лондоне.

По словам Залужного, готовность к войне должна охватывать «все сферы деятельности государства». «Общество должно согласиться
временно отказаться от ряда свобод ради выживания. Современные войны, к сожалению, носят тотальный характер. Они требуют усилий не только армии, но и общества в целом», — подчеркнул он.

Бывший главком отметил, что изменения в ходе боевых действий в нынешнем конфликте России и Украины «определят очертания войн и военного искусства в 21 веке». Он сказал, что речь идет не столько о применении беспилотников, сколько об использовании инновационных технологий в целом для того, чтобы противостоять противнику. При этом, считает Залужный, в боевых действиях на данном этапе сторонам не будет достаточно только технологических ресурсов, и «единственным выходом может быть увеличение количества человеческих ресурсов, участвующих в боевых действиях».

Залужный начал работу послом в Британии с отрывка из «Карлсона»
Политика
Валерий Залужный

Залужный был главкомом ВСУ с 2021 года, его уволили с этой должности 8 февраля 2024 года, а в начале марта президент Украины Владимир Зеленский назначил его послом в Великобритании. В июле он начал работу на новой должности. 

Место главкома занял Александр Сырский.

Незадолго до отставки Залужный написал колонку для CNN, в которой охарактеризовал оборону Украины. Он назвал крайне важным в современных условиях развитие беспилотных систем; указал на необходимость борьбы Украины с сокращением поддержки со стороны Запада и одновременно — с «политической напряженностью» внутри страны; отметил неспособность Киева «повысить численность своих вооруженных сил без использования непопулярных мер»; заявил о «несовершенстве нормативно-правовой базы» и «частичной монополизации оборонной промышленности», из-за чего есть «узкие места» в производстве снарядов.

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Валерий Залужный фото

Валерий Залужный

посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
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