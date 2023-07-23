ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по дому мэра Алешек

ВСУ ударили ракетой из HIMARS по дому мэра города Алешки Георгия Журавко, сообщили в пресс-службе губернатора Херсонской области. Чиновник не пострадал, поскольку в момент удара не находился в здании

Георгий Журавко (Фото: VGA_Alyoshki / Telegram)

Украинская РСЗО HIMARS выпустила ракету по дому главы администрации города Алешки Георгия Журавко. Дом был разрушен, градоначальник не пострадал, сообщил ТАСС пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

«ВСУ нанесли удар по дому Георгия Журавко в тот момент, когда его не было в здании. Дом разрушен. Специалисты обнаружили на месте фрагменты ракеты HIMARS», — сказал Василенко.

Херсонская область вошла в состав России в результате референдума осенью 2022 года. В настоящее время под контролем России находится левобережная часть региона, в том числе Новая Каховка. Столица региона — город Херсон — остается под контролем ВСУ.

Это не первое покушение украинских военных на пророссийских чиновников в Херсонской области с начала конфликта. Так, 14 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказал, что на него было совершено покушение с использованием управляемых снарядов M982 Excalibur производства США.

Спустя несколько дней о попытке покушения заявил и Сальдо. «[ВСУ выпустили] более десяти высокоточных английских ракет по местам моего предполагаемого нахождения в Херсонской области», — рассказал врио губернатора.

19 июня ФСБ заявляла о предотвращении в Запорожской области терактов, которые готовила военная разведка Украины против руководителей военно-гражданской администрации и сотрудников правоохранительных органов. Сотрудник разведки вербовал пособников среди жителей области. По подозрению в пособничестве была задержана женщина, против нее возбудили уголовные дела о теракте (до 20 лет лишения свободы) и незаконном сбыте оружия (до 23 лет заключения).