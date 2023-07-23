ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по дому мэра Алешек
Украинская РСЗО HIMARS выпустила ракету по дому главы администрации города Алешки Георгия Журавко. Дом был разрушен, градоначальник не пострадал, сообщил ТАСС пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
«ВСУ нанесли удар по дому Георгия Журавко в тот момент, когда его не было в здании. Дом разрушен. Специалисты обнаружили на месте фрагменты ракеты HIMARS», — сказал Василенко.
Херсонская область вошла в состав России в результате референдума осенью 2022 года. В настоящее время под контролем России находится левобережная часть региона, в том числе Новая Каховка. Столица региона — город Херсон — остается под контролем ВСУ.
Это не первое покушение украинских военных на пророссийских чиновников в Херсонской области с начала конфликта. Так, 14 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказал, что на него было совершено покушение с использованием управляемых снарядов M982 Excalibur производства США.
Спустя несколько дней о попытке покушения заявил и Сальдо. «[ВСУ выпустили] более десяти высокоточных английских ракет по местам моего предполагаемого нахождения в Херсонской области», — рассказал врио губернатора.
19 июня ФСБ заявляла о предотвращении в Запорожской области терактов, которые готовила военная разведка Украины против руководителей военно-гражданской администрации и сотрудников правоохранительных органов. Сотрудник разведки вербовал пособников среди жителей области. По подозрению в пособничестве была задержана женщина, против нее возбудили уголовные дела о теракте (до 20 лет лишения свободы) и незаконном сбыте оружия (до 23 лет заключения).