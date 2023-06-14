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Мэр Новой Каховки заявил о попытке покушения с применением «Экскалибуров»

Мэр Новой Каховки рассказал о попытке покушения на себя с применением снарядов Excalibur
О передаче Украине высокоточных снарядов M982 Excalibur Bloomberg сообщал в сентябре 2022 года. По словам мэра Новой Каховки, несколько недель назад на него была совершена попытка покушения с применением этих снарядов
Владимир Леонтьев
Владимир Леонтьев (Фото: Андрей Рубцов / ТАСС)

Мэр Новой Каховки (Херсонская область) Владимир Леонтьев рассказал, что несколько недель назад на него было совершено покушение с использованием управляемых снарядов M982 Excalibur производства США.

«Тут две или три недели назад <...> два «Экскалибура» направили. Я в 07:45 выезжал из дома, и два «Экскалибура» прилетели в то место, где я [был]», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1», отметив, что не пострадал «по счастливой случайности» (цитата по ТАСС).

Об этом же инциденте ТАСС сообщил замглавы администрации Новой Каховки Сергей Дмитриев. «У нас две недели назад покушение было. Два «Экскалибура» прилетели в дом. <...> Контузия была, капельницы капали, чтобы в порядок привести», — рассказал он. Заместитель мэра города также добавил, что он и Леонтьев «чудом остались живы».

Херсонская область вошла в состав России в результате референдума осенью 2022 года. В настоящее время под контролем России находится левобережная часть региона, в том числе Новая Каховка. Столица региона — город Херсон — остается под контролем ВСУ.

M982 Excalibur — высокоточные снаряды повышенной дальности, разработанные компанией Raytheon Missiles & Defense. Как отмечает разработчик, его отклонение от цели составляет менее 2 м.

Excalibur совместимы с такими артиллерийскими орудиями, как 155-мм британская гаубица M777, шведская 155-мм самоходная артиллерийская установка Archer и немецкая PzH 2000. Его взяли на вооружение Швеция, Канада, Австралия, Иордания, Индия, Испания и Нидерланды.

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В сентябре о передаче Киеву снарядов писал Bloomberg. По данным агентства, Пентагон потратил на их закупку свыше $92 млн. В декабре Минобороны России отчитывалось о перехвате таких снарядов.

В мае Пентагон сообщил, что с начала военной операции направил Киеву военную поддержку на $37,3 млрд. О последнем пакете военной помощи, в который вошли боеприпасы для систем ПВО и ракетных комплексов HIMARS, противотанковое оружие, бронетехнику и другие снаряды на сумму $325 млн, Госдеп США сообщил 14 июня.

Российское руководство неоднократно предупреждало, что западные поставки оружия Украине только усугубят ситуацию и затянут конфликт, но на исход спецоперации повлиять не смогут. Эти поставки — крайне опасные шаги, которые угрожают европейской и глобальной безопасности, говорил посол России в США Анатолий Антонов.

Мэр Новой Каховки заявил о попытке покушения с применением «Экскалибуров»
Мэр Новой Каховки заявил о попытке покушения с применением «Экскалибуров»

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Новая Каховка Херсонская область покушение ракеты Военная операция на Украине
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