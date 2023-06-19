ФСБ заявила о предотвращении теракта против властей Запорожской области
Военная разведка Украины готовила теракты, целями которых должны были стать руководители военно-гражданской администрации Запорожской области и сотрудники правоохранительных органов, заявила ФСБ.
Ведомство установило сотрудника разведки Украины, который руководил работой завербованных им «пособников из числа жителей Запорожской области». «Получены исчерпывающие сведения в отношении проводимых ГУР МО Украины операций, установлен непосредственный исполнитель, задержан пособник, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования», — сообщили в ФСБ.
Задержана одна подозреваемая в пособничестве, на нее завели уголовные дела о теракте (до 20 лет лишения свободы) и незаконном сбыте оружия (до 23 лет заключения).
ФСБ после начала военной операции России регулярно отчитывается о предотвращении диверсий, обвиняя в их организации Киев. В середине июня сотрудники ведомства задержали жителя Брянской области. Его заподозрили в сборе информации о силовиках и подготовке теракта. Эти сведения предполагались для ударов «огневыми средствами поражения» во время их службы в Стародубском районе Брянской области (граничит с Черниговской областью Украины), уточнили в ФСБ.