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ФСБ заявила о предотвращении теракта против властей Запорожской области

ФСБ: предотвращен теракт против властей Запорожской области, задержан пособник
Спецслужба задержала пособника украинской разведки в планируемых атаках на запорожские власти, женщине грозит до 20 лет лишения свободы. Ведомство утверждает, что Киев вербовал местных жителей

ФСБ заявила о предотвращении теракта против властей Запорожской области
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Военная разведка Украины готовила теракты, целями которых должны были стать руководители военно-гражданской администрации Запорожской области и сотрудники правоохранительных органов, заявила ФСБ.

Ведомство установило сотрудника разведки Украины, который руководил работой завербованных им «пособников из числа жителей Запорожской области». «Получены исчерпывающие сведения в отношении проводимых ГУР МО Украины операций, установлен непосредственный исполнитель, задержан пособник, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования», — сообщили в ФСБ.

Задержана одна подозреваемая в пособничестве, на нее завели уголовные дела о теракте (до 20 лет лишения свободы) и незаконном сбыте оружия (до 23 лет заключения).

ФСБ после начала военной операции России регулярно отчитывается о предотвращении диверсий, обвиняя в их организации Киев. В середине июня сотрудники ведомства задержали жителя Брянской области. Его заподозрили в сборе информации о силовиках и подготовке теракта. Эти сведения предполагались для ударов «огневыми средствами поражения» во время их службы в Стародубском районе Брянской области (граничит с Черниговской областью Украины), уточнили в ФСБ.

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Теги
Андрей Гатинский, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ФСБ Украина разведка Запорожская область
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