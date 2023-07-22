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Зеленский призвал срочно созвать совет НАТО — Украина

Зеленский призвал Столтенберга созвать Совет Украина — НАТО, встреча скоро состоится
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Военная операция на Украине
Зеленский призвал Столтенберга безотлагательно созвать созданный на саммите альянса в Вильнюсе Совет Украина — НАТО, встреча состоится в ближайшее время. На ней будет обсуждаться безопасность в Черном море, добавил он
Фото: Beata Zawrzel / NurPhoto / Getty Images
Фото: Beata Zawrzel / NurPhoto / Getty Images

Украинский президент Владимир Зеленский в разговоре с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом призвал того безотлагательно созвать Совет Украина — НАТО, созданный по итогам саммита блока в Вильнюсе.

«Обсудили с господином Столтенбергом наши шаги по разблокированию и обеспечению устойчивой работы «зернового коридора». <...> Я обратился к Йенсу с предложением безотлагательно созвать такой совет для соответствующих кризисных консультаций. На днях встреча состоится. Кризис безопасности в Черном море мы можем преодолеть», — сказал Зеленский в видеообращении в своем телеграм-канале.

Президент Украины рассказал, что кроме ситуации в Черном море и шагов по разблокированию там зернового коридора, он обсудил со Столтенбергом действия по интеграции Киева в НАТО.

Совет Украина — НАТО был создан по итогам саммита альянса, который прошел 11-12 июля в Вильнюсе. Эта мера входит в согласованный членами блока пакет из трех элементов, «приближающих Украину к НАТО». Также альянс поможет Украине с перевооружением и восстановлением сектора безопасности. Первое заседание Совета прошло 12 июля.

Кроме того, как объявил Столтенберг, Украину не будут обязывать выполнять план действий по подготовке к членству в альянсе, тем самым сократив вступление страны на один шаг.

Зерновая сделка была заключена Россией и Украиной по отдельности при посредничестве Турции и ООН в июле прошлого года. В рамках инициативы вывозилось зерно из украинских портов. Сделку не раз продлевали, но с 18 июля она не действует, поскольку Россия отказалась продлевать свое участие.

Москва не исключила возвращения в соглашение, если будут выполнены ее условия (вывод из-под санкций экспорта российского зерна и удобрений, устранение препятствий для обслуживающих поставки российских банков, в том числе подключение к SWIFT, возобновление поставок комплектующих для сельхозтехники и т.д.). Власти России неоднократно говорили, что российская часть сделки не выполняется.

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Минобороны России объявило, что может считать все проходящие через Черное море в украинские порты суда носителями грузов военного назначения. Украина в свою очередь также предупредила, что суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России, могут рассматриваться Киевом как перевозящие грузы военного назначения «со всеми соответствующими рисками». Зеленский заявлял, что Украина намерена продолжать выполнение сделки и без России, предложения об этом она направила Турции и ООН.

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Владимир Зеленский Йенс Столтенберг НАТО Зерновая сделка Черное море
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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