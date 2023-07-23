Юристы дали советы, как россиянам избежать изъятия ценностей в Европе

Адвокат Старинский: россиянам, у которых изъяли вещи в Европе, лучше идти в местные суды

Россиянам, у которых изъяли вещи в Европе, в первую очередь лучше тщательно зафиксировать факт конфискации. После этого им стоит обращаться в местные суды, рассказали РБК опрошенные юристы

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Снизить в Европе риск изъятия ценностей или автомобиля россиянам можно только одним способом — не брать эти вещи в поездку, рассказали РБК опрошенные юристы. Чтобы попробовать получить уже конфискованные вещи, стоит в первую очередь обращаться либо в сами ведомства, которые изъяли вещи, либо в местные суды, добавили они.

Самый простой совет в данном случае — попробовать исключить пересечение границы Германии на автомобиле с российскими номерами, а также не привозить в страну некоторые товары. Об этом РБК сообщил партнер BGP Litigation Сергей Гландин. По его словам, это в первую очередь «украшения с драгоценными и полудрагоценными камнями, изделия из драгоценных металлов, женская одежда, за исключением трикотажных и вязаных изделий, ветровок, спортивных костюмов, фотокамеры, яхты и судна, двигатели и моторы, косметические средства и декоративная косметика, кожа и изделия из кожи (кроме замши, лакированной и металлизированной кожи), ноутбуки».

Если вещи уже конфисковали или конфискуют, нужно максимально зафиксировать сам факт изъятия, рассказал РБК старший партнер адвокатского бюро «Тайм Лекс» Артем Грицюк. «Действия [тех, у кого пытаются конфисковать имущество] должны быть направлены на максимальную фиксацию действий должностных лиц, осуществляющих изъятие. Нужно требовать официальные документы, подтверждающие изъятие, фиксировать любым возможным способом», — предупреждает Грицюк, назвав изъятия нарушением международных прав.

С ним согласен управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. «Сотрудник органа исполнительной власти, осуществляющий изъятие, должен обосновать такое решение и составить протокол. То есть у собственника либо допущенного к управлению лица на руках должен быть официальный документ, решение органа исполнительной власти, будь то полицейский или таможенник, о принятии мер, ограничивающих права по свободному использованию транспортного средства, и содержащий обоснование принятия такого решения», — отметил Юрий Федюкин.

Как вернуть изъятые вещи

Шанс вернуть конфискованные вещи есть через обжалование действий таможенников в конкретной стране, рассказал РБК председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский.

«Поскольку действия таможенников происходят на территории конкретной страны, их действия надо обжаловать через местных адвокатов. Потому что обращаться россиянину через международные суды сейчас невозможно. Нужно обжаловать в местных судах, на местном уровне. Сначала можно попробовать по вертикальной линии таможенной обжаловать действия конкретного сотрудника. Сам факт нахождения российского гражданина на территории иностранного государства, если он въехал туда не по поддельным документам, а на легальном основании, не образует состав преступления. Поэтому когда говорят на границе, что «ты россиянин, ты у нас на территории, поэтому мы возбуждаем какое-то уголовное дело и изымаем твое имущество», — это беззаконие», — полагает Старинский.

По мнению Артема Грицюка, процедура обжалования действий таможенных органов достаточно сложная и затратная. «Теоретически действия таможенных органов можно обжаловать в суде той страны, к которой они относятся. Какой будет вердикт — сказать наверняка нельзя. Процедура выглядит сложно, так как придется обращаться к юристам этого государства, оплачивать их работу и т.д. Данная проблема должна решаться скорее на уровне МИДа и иных госструктур», — говорит юрист.

Чтобы оспорить произошедший на территории Германии арест своего имущества в соответствии с секторальными санкциями Евросоюза, необходимо в первую очередь обратиться в консульское представительство России, а далее — в Федеральное ведомство по экономике и экспортному контролю ФРГ (BAFA), уверяет Сергей Гландин. «Центральным информационным центром по всем экспортным ограничениям является BAFA. Связаться с федеральным ведомством по поводу применения экспортных ограничений к России можно по горячей линии 06196 908-1237, по электронной почте ru-embargo@bafa.bund.de, а также с помощью онлайн-системы BAFA ELAN-K2», — рассказал эксперт.

Если решение сотрудников органов исполнительной власти действительно является необоснованным, то автомобиль будут обязаны вернуть, заверил Юрий Федюкин.

«Если же суд сочтет, что, действительно, их решение основывается на ограничениях, закрепленных законодательно, то, увы, тогда действия сотрудников будут признаны обоснованными и разрешение ситуации может занять куда больше времени», — сообщил юрист. Юрий Федюкин допустил, что со временем законодатель может скорректировать или уточнить нормы, на основании которых произведен арест автомобиля, либо эти нормы будут отменены или признаны неконституционными.

Обоснованность изъятий

Проблема конфискации у россиян автомобилей и прочих товаров, произведенных в Евросоюзе, связана с особым толкованием немецкими таможенными органами власти Регламента Совета ЕС № 833/2014 от 31.07.2014 об установлении ограничительных мер в связи с действиями России по дестабилизации ситуации на Украине, говорил Сергей Гландин.

О конфискациях автомобилей с российскими номерами у россиян стало известно в конце июня — начале июля. Так, «Фонтанка» опубликовала историю россиянина, который пытался вернуться из Европы в Россию через Германию на своей машине. Немецкие таможенники изъяли у него автомобиль при посадке на паром. Как мужчина рассказал изданию, сотрудники таможни заявили ему о возбуждении уголовного дела, а изъятие машины объяснили нарушением закона, относящегося к санкциям в отношении России. «Как мне объяснил таможенник, закон действует с октября и если я въехал после, то являюсь нарушителем санкций», — говорил собеседник «Фонтанки».

Россиянин Иван Коваль, проживающий в Германии, тоже столкнулся с арестом личного автомобиля. Он рассказал РБК, что машину у него забрали 1 июня возле дома в Гамбурге. По его словам, сотрудник таможенной службы проверил документы и признал, что они в порядке, но автомобиль все равно арестовали, так как «с октября 2022 года въезд автомобилей с номерами РФ в ЕС запрещен».

О том, что въезд на территорию Германии на личном автомобиле из России расценивается немецкими таможенными органами как основание для ареста машины, сообщали РБК в таможне ФРГ в начале июля. Представитель Центральной справочной Главного управления таможни страны в ответе на запрос РБК указал на ст. 3i Регламента № 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России. «В данном контексте выражение «ввоз» фактически охватывает любое перемещение товаров или груза», — говорится в сообщении.

«6 октября 2022 года в ст. 3i была внесена поправка, в соответствии с которой запрещаются приобретение, импорт, трансфер, прямо или косвенно, товаров, приносящих значительные доходы РФ, позволяя ей продолжать дестабилизировать ситуацию на Украине, и перечисленных в Приложении XXI к Регламенту», — пояснил Сергей Гландин.

Юрий Федюкин называет подобные ситуации результатом злоупотребления со стороны сотрудников органов исполнительной власти или неверным трактованием таможенного законодательства ФРГ в части разницы между импортом и въездом в страну на личном автомобиле. «Есть сообщения относительно «особенностей немецкого языка», в котором якобы «ввоз» и «импорт» означают одно и то же, но, во-первых, это не так, во-вторых, поверить в то, что сотрудники таможни не понимают разницы между въездом в страну на личном автомобиле и ввозом его с целью дальнейшей продажи, очень сложно», — считает Юрий Федюкин.

Председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский в разговоре с РБК также назвал изъятие имущества у россиян на территории ЕС своеволием и превышением полномочий.

«Санкции вводятся в отношении конкретного перечня юридических и физических лиц. Я сомневаюсь, что обычные граждане попадают под санкции. И, соответственно, возбуждать уголовные дела нет никаких оснований. Таможенник может озвучить все что угодно. Что якобы есть какое-то дело, якобы есть основания для изъятия. Но по факту, скорее всего, нет никакого уголовного дела и никаких оснований для изъятия», — подчеркнул Владимир Старинский.