Глава Запорожской ВГА сообщил об ударе украинских беспилотников по насосным станциям

На Запорожье сообщили об ударе со стороны ВCУ по насосным станциям

ВС Украины совершили три атаки беспилотными летательными средствами по насосным станциям в Розовском районе Запорожской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий в Telegram.

«Предварительно, уничтожена фильтровая установка второго подъема, труба ведущая к машинному залу, повреждено машинное отделение, гаражи», — уточнил он.

По его словам, сейчас специалисты проверяют состояние центрального водовода, также уточняется информация по пострадавшим при обстреле со стороны украинских военных.

Накануне член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии подконтрольные российским военным территории.

Он добавил, что украинские позиции находятся в южных пригородах Запорожья — Кушугуме, Балабино и других районах.

20 июля Рогов сообщил, что Запорожскую АЭС атаковали три украинских дрона-камикадзе, которые были снаряжены «боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте». В ВГА Энергодара уточнили, что во время атаки были ранены 11 сотрудников, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

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В Минобороны России позднее заявили, что во время атаки украинских дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС один из аппаратов был уничтожен на подлете к станции.

Россия с 24 февраля ведет на Украине военную спецоперацию. Южная и центральная часть Запорожской области, в том числе города Бердянск, Мелитополь, Васильевка и Энергодар, находятся под контролем российских сил.

Столица Запорожской области — город Запорожье — остается под контролем украинских сил.

