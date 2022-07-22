Военно-гражданская администрация Запорожья обвинила ВСУ в обстреле

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии территории Запорожской области. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов в Telegram-канале.

«Земляки-запорожцы сообщают о полутора десятках взрывов», — написал он.

По словам Рогова, украинские позиции находятся в южных пригородах Запорожья — Кушугуме, Балабино и других районах.

20 июля Рогов сообщил, что Запорожскую АЭС атаковали три украинских дрона-камикадзе. По его словам, они были снаряжены «боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте». Позднее в ВГА Энергодара уточнили, что во время атаки были ранены 11 сотрудников, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Реакторная часть станции не получила повреждений, АЭС продолжила работу в обычном режиме.

В Минобороны России позднее заявили, что во время атаки украинских дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС один из аппаратов был уничтожен на подлете к станции. Ведомство призвало Организацию Объединенных Наций, Международное агентство по атомной энергии и другие международные организации повлиять «на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины».