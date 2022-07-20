ВГА сообщила об атаке украинских беспилотников на Запорожскую АЭС

В атаке участвовали три дрона-«камикадзе» со взрывчаткой, заявили в военно-гражданской администрации Запорожской области. По ее информации, реакторная часть крупнейшей в Европе АЭС не пострадала

Фото: vrogov / Telegram

Украинские беспилотники атаковали Запорожскую атомную электростанцию, сообщил в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.

По его словам, в атаке участвовали три дрона-«камикадзе».

«По предварительной информации, БПЛА были снаряжены боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте», — написал Рогов.

На фотографии, которую он опубликовал, над АЭС виден черный дым. В ВГА уточнили, что реакторная часть станции от удара не пострадала, передает «РИА Новости».

Запорожская АЭС находится на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар. Это крупнейшая атомная электростанция в Европе.

Как сообщали в военно-гражданской администрации, на прошлой неделе было атаковано здание рядом с АЭС. Два украинских беспилотника сбросили на него «две мины калибром 120 мм». У здания были повреждены кровля и окна, в результате происшествия никто не пострадал.

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Россия с 24 февраля ведет на Украине военную спецоперацию. Южная и центральная часть Запорожской области, в том числе города Бердянск, Мелитополь, Васильевка и Энергодар, находятся под контролем российских сил. В этой части региона сформирована военно-гражданская администрация. Новые власти заявили, что намерены добиться того, чтобы регион вошел в состав России.

Столица Запорожской области — город Запорожье — остается под контролем украинских сил.