Депутат Рады увидел намек на ввод армии Венгрии в Закарпатье в словах о защите венгров

В Раде заявили о намеке на ввод армии Венгрии после слов о защите венгров

Украинский МИД должен потребовать объяснений у Будапешта из-за слов главы венгерского дипведомства Петера Сийярто о планах по защите венгров в Закарпатье, заявил депутат Верховной Рады Максим Бужанский в Telegram.

Он призвал разъяснить, от кого и каким образом собрались спасать в Закарпатской области 150 тысяч украинских венгров, а также рассмотреть это заявление с учетом суверенитета Украины.

«Вижу здесь прямой намек на события 17 сентября 1939 года», — написал Бужанский.

Эта дата стала началом польского похода Красной армии, в ходе которого к Украинской, Белорусской и Литовской республикам присоединили части Польши. Советский Союз называл это военной операцией с целью защиты «жизни и имущества населения Западной Украины и Западной Белоруссии». В СССР сочли, что польские власти проявили несостоятельность после нападения гитлеровской Германии и государство фактически распалось, в связи с чем «Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР», как написал глава советского МИДа Вячеслав Молотов польскому послу Вацлаву Гжибовскому.

Ранее Сийярто заявил, что у Будапешта есть «сценарии ЧП» и Венгрия готова принять меры для защиты 150 тыс. венгров, проживающих в Закарпатье, в случае перехода боевых действий в западную часть Украины. «В наших интересах как можно скорее установить мир к востоку от нас, потому что тогда можно будет избежать опасных сценариев, разработанных для спасения и защиты 150 тыс. венгров, проживающих в Закарпатье», — сказал он в интервью изданию Index, подчеркнув, что у Венгрии и Украины нет разногласий, но у них разные интересы.

Сийярто пояснил, что Венгрия стремится оставаться в стороне от этого конфликта и свести к минимуму возможность участия в нем.

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Венгрия осуждает российскую военную операцию на Украине, в то же время запретив поставлять Украине западное оружие через свою территорию. Сийярто объяснял это стремлением не подвергать опасности венгров, которые проживают в западных украинских регионах.

С конца мая в Венгрии действует чрезвычайное положение. 14 июля министр обороны Кристоф Салаи-Бобровнички поручил усилить боеготовность войск, связав это решение с боевыми действиями на Украине и проблемами с миграцией. Он подчеркнул, что, несмотря на гарантии НАТО, Венгрия не может ждать защиты со стороны и должна сама обеспечить свою безопасность.