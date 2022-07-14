Министр обороны Венгрии поручил усилить боеготовность войск

Он связал решение с конфликтом в соседнем государстве и проблемами с миграцией. Министр подчеркнул, что, несмотря на гарантии НАТО, Венгрия не может ждать защиты со стороны и должна сама обеспечить свою безопасность

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Глава Минобороны Венгрии Кристоф Салаи-Бобровнички отдал приказ командующему вооруженными силами «сделать все для повышения боеготовности», сообщается на сайте военного ведомства. Кроме того, в стране пройдут военные учения.

«Мы столкнулись с трудностями, связанными с безопасностью, сразу с двух сторон. По соседству идет война с неопределенными последствиями, и в то же время <...> нелегальная миграция усиливается на нашей южной границе», — пояснил министр.

Своим долгом он назвал обеспечение безопасности народа. Страна, по его мнению, не может ждать, когда ее защитит кто-то другой, хотя НАТО и остается «важной организацией, которая гарантирует безопасность». «Мы должны быть готовы к любой ситуации», — подчеркнул Салаи-Бобровнички.

В Венгрии с 25 мая действует чрезвычайное положение, введенное из-за конфликта на Украине. Оно позволяет главе правительства издавать указы в обход парламента, который, в свою очередь, во время действия режима не может быть распущен, а срок его полномочий продлевается до окончания ЧП. В этот период нельзя проводить выборы и референдумы. Премьер-министр Виктор Орбан пояснил, что правительству необходимо пространство для маневра, чтобы быстро реагировать на возникающие вызовы. В июле власти страны ввели режим чрезвычайного положения в области энергетики из-за роста цен на энергоносители.

После начала российской военной операции на Украине венгерские власти отказались поставлять Киеву вооружения и пропускать такие грузы из других стран через свою территорию. Глава МИДа Петер Сийярто заверял, что Венгрия не будет вмешиваться в конфликт. Орбан выступал против необдуманных санкций против России: они, по его мнению, ведут к голоду и миграции.