Reuters узнал о вызове в МИД Турции шведского поверенного из-за курдов

По данным агентства, турецкий МИД вызвал шведского поверенного из-за «террористической пропаганды» во время митингов курдов в Стокгольме, которые прошли в начале июля

Министерство иностранных дел Турции (Фото: Diego Cupolo / Zuma / Global Look Press)

Министерство иностранных дел Турции вызвало поверенного в делах Швеции в Анкаре из-за «террористической пропаганды» во время митингов курдов в Стокгольме, протестовавших против подписанных соглашений между странами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, турецкая сторона сообщила поверенному о своей «решительной реакции» на подобные выступления и в очередной раз обвинила Швецию в поддержке групп, которые Анкара считает террористами.

Митинги, о которых идет речь, прошли в шведской столице в начале июля. Собравшиеся протестовали против соглашения НАТО с Турцией, позволяющего Швеции и Финляндии вступить в альянс, «принеся в жертву курдов».

В середине мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. По процедуре заявки должны одобрить все члены НАТО. Против выступила Турция. Она требовала, чтобы страны выдали Анкаре членов Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией, закрыли все организации, связанные со структурами, которые Анкара считает террористическими, а также предоставили Турции гарантии.

28 июня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Стороны смогли договориться по вопросу вступления стран в НАТО, и Анкара согласилась поддержать кандидатов. Эрдоган впоследствии заявил, что парламент ратифицирует их заявки только после того, как они выполнят данные Анкаре обещания. Швеция и Финляндия должны выдать «террористов», оперативно внести изменения в законодательство о террористических организациях и «предотвратить террористическую пропаганду против Турции».

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В начале июля глава государства вновь подчеркнул, что Турция вернется к первоначальной позиции насчет членства Швеции и Финляндии в альянсе, если увидит «попытки затянуть реализацию взятых обязательств или лицемерие».

В то же время глава МИД Швеции Анн Линде называла преувеличенными опасения, что Анкара может снова заблокировать вступление стран в альянс. «Я думаю, мы так много работали над этим, что нам не нужно сильно беспокоиться о том, что возникнут дальнейшие проблемы. Но с моей стороны было бы неразумно говорить, что вообще ничего не всплывет», — заявила она.