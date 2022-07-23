Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 57,76 (+0,65) Инвестиции, 22 июл, 16:05
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 57,39 (+0,91) Инвестиции, 22 июл, 16:05
Хет-трик крымского бомбардира принес «Оренбургу» первую победу в РПЛ Спорт, 19:27
Португалия подтвердила заявку на гражданство от «олигарха» под санкциями Политика, 19:20
Роспотребнадзор сообщил об отсутствии новых случаев оспы обезьян в России Общество, 19:03
Reuters узнал о вызове в МИД Турции шведского поверенного из-за курдов Политика, 19:00
Президент ЦСКА заявил о непричастности к отправке вратаря сборной в армию Спорт, 18:58
Третьяк сообщил о продлении контракта главного тренера сборной России Спорт, 18:42
Устал, не выспался: как добросовестному водителю избежать ДТП Партнерский проект, 18:31
В Запорожской области подписали указ о создании комиссии для референдума Политика, 18:24
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Пилот Ferrari седьмой раз в сезоне выиграл квалификацию в «Формуле-1» Спорт, 18:11
Reuters рассказал об использовании детского труда на заводе Hyundai в США Бизнес, 18:09
Ушедший из «Химок» легионер подписал контракт с клубом Пирло Спорт, 17:59
Эрдоган анонсировал вывоз зерна по Черному морю в ближайшее время Политика, 17:50
Совершивший жесткую посадку самолет повредил ЛЭП под Тверью Общество, 17:46
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 17:42
Политика ,  
0 

Reuters узнал о вызове в МИД Турции шведского поверенного из-за курдов

По данным агентства, турецкий МИД вызвал шведского поверенного из-за «террористической пропаганды» во время митингов курдов в Стокгольме, которые прошли в начале июля
Министерство иностранных дел Турции
Министерство иностранных дел Турции (Фото: Diego Cupolo / Zuma / Global Look Press)

Министерство иностранных дел Турции вызвало поверенного в делах Швеции в Анкаре из-за «террористической пропаганды» во время митингов курдов в Стокгольме, протестовавших против подписанных соглашений между странами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, турецкая сторона сообщила поверенному о своей «решительной реакции» на подобные выступления и в очередной раз обвинила Швецию в поддержке групп, которые Анкара считает террористами.

Митинги, о которых идет речь, прошли в шведской столице в начале июля. Собравшиеся протестовали против соглашения НАТО с Турцией, позволяющего Швеции и Финляндии вступить в альянс, «принеся в жертву курдов».

Bloomberg узнал о планах Эрдогана попросить у Путина помощи из-за курдов
Политика
Солдат&nbsp;сил самообороны сирийских курдов (YPG)

В середине мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. По процедуре заявки должны одобрить все члены НАТО. Против выступила Турция. Она требовала, чтобы страны выдали Анкаре членов Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией, закрыли все организации, связанные со структурами, которые Анкара считает террористическими, а также предоставили Турции гарантии.

28 июня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Стороны смогли договориться по вопросу вступления стран в НАТО, и Анкара согласилась поддержать кандидатов. Эрдоган впоследствии заявил, что парламент ратифицирует их заявки только после того, как они выполнят данные Анкаре обещания. Швеция и Финляндия должны выдать «террористов», оперативно внести изменения в законодательство о террористических организациях и «предотвратить террористическую пропаганду против Турции».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту
Статьи
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Курс доллара взлетел до рекорда. Почему это угроза для мировой экономики
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок жилья стоит на паузе. Выгодны ли сейчас инвестиции в недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images Как аудитория 50+ покупает и потребляет онлайн
Прогнозы
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Большинство продавцов подняли цены на маркетплейсах. В чем их ошибки
Статьи
Pro
Как перестать обкрадывать бизнес ради личных нужд: пять правил
Инструкции

В начале июля глава государства вновь подчеркнул, что Турция вернется к первоначальной позиции насчет членства Швеции и Финляндии в альянсе, если увидит «попытки затянуть реализацию взятых обязательств или лицемерие».

В то же время глава МИД Швеции Анн Линде называла преувеличенными опасения, что Анкара может снова заблокировать вступление стран в альянс. «Я думаю, мы так много работали над этим, что нам не нужно сильно беспокоиться о том, что возникнут дальнейшие проблемы. Но с моей стороны было бы неразумно говорить, что вообще ничего не всплывет», — заявила она.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
курды митинги Турция Швеция
Материалы по теме
Эрдоган назвал условие для заморозки вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Политика
Канада первой ратифицировала членство Швеции и Финляндии в НАТО
Политика
Байден направил отчет конгрессу по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter