В Запорожской области подписали указ о создании комиссии для проведения референдума

В Запорожской области подписали указ о создании комиссии для референдума

По словам главы временной администрации области Евгения Балицкого, референдум о вхождении региона в состав России должен состояться осенью

Евгений Балицкий (Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости)

Глава временной администрации Запорожской области (действующей на занятой российскими войсками территории) Евгений Балицкий подписал указ о создании избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении в состав России, сообщил он в своем Telegram-канале.

«Подписан указ о создании избирательной комиссии Запорожской области. Осенью по инициативе жителей Запорожской области состоится референдум по вопросу вхождения нашего региона в состав Российской Федерации. Сейчас мы ведем подготовительную работу. Причем сразу в нескольких плоскостях, одна из которых — законодательная», — написал Балицкий.

По его словам, подписание соответствующего указа означает, что все предыдущие органы, которые занимались организацией выборов на этой территории, официально прекратили свое существование.

С начала спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и часть Запорожской области. В запорожской военно-гражданской администрации заявляли, что область «навсегда потеряна для Украины» и затягивать с проведением референдума о присоединении к России регион не намерен. Власти региона также призывали президента Украины Владимира Зеленского отдать приказ о выводе войск с территории области.

Новые власти региона не раз заявляли, что намерены провести референдум о вхождении области в состав России. В то же время министр обороны Украины Алексей Резников в начале июля говорил, что глава государства дал поручение отвоевать юг Украины: план для этого, по его словам, уже разрабатывается, а ВСУ намерены собрать «миллионные боевые силы», оснащенные западным оружием.