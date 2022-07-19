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ЕС начал переговоры по вопросу вхождения Албании и Северной Македонии

Албания и Северная Македония, уже имеющие статус кандидата, перешли к следующему этапу процесса вступления в Евросоюз. По словам фон дер Ляйен, обе страны «показали неизменную приверженность ценностям» ЕС
Фото: Virginia Mayo / AP
Фото: Virginia Mayo / AP

Евросоюз начал переговоры с Албанией и Северной Македонией о вхождении этих стран в объединение, сообщила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня Албания и Северная Македония начинают переговоры о присоединении к ЕС, и я очень рада быть здесь с вами», — сказала она на пресс-конференции с участием премьеров Северной Македонии, Албании и Чехии.

По словам главы Еврокомиссии, это «исторический момент», который стал результатом усердной работы Албании, Северной Македонии и их граждан. «Вы показали неизменную приверженность нашим ценностям», — сказала фон дер Ляйен.

Теперь Еврокомиссия и команды переговорщиков от двух стран приступят к первому этапе процесса, который предполагает, что Албания и Северная Македония «ознакомятся с правами и обязанностями членов ЕС», отметила она.

Украина и Молдавия стали кандидатами в члены Евросоюза
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Процедура вступления стран в Евросоюз состоит из нескольких основных этапов. Сначала они подают заявку, затем получают статус кандидата, после чего стороны переходят к переговорам. Далее следуют ратификация и интеграция.

Северная Македония и Албания уже имеют статус страны — кандидата на вступление в Евросоюз. Первая получила его в 2005 году, а Албания — в 2014-м.

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В июне этого года ЕС предоставила статус кандидата Украине и Молдавии. Заявку также подавала Грузия, но Еврокомиссия отложила рассмотрение статуса кандидата для этой страны до проведения необходимых реформ.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
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