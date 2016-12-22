Трамп обвинил СМИ в искажении сути встречи с Путиным

Трамп отвергает обвинения либеральных медиа в том, что он «сдался» перед лицом Владимира Путина на встрече в Хельсинки. Президент США подчеркнул, что встреча проходила совершенно иначе

Дональд Трамп и Владимир Путин во время пресс-конференции в Хельсинки. (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент Трамп на встрече в Хельсинки не «сдал» Путину никакой информации, написал американский лидер в своем Twitter. По его словам, искаженную информацию о встрече распространяют «фейковые СМИ».

«Когда вы слышите, как фейковые новости негативно говорят о моей встрече с президентом Путиным и обо всем, что я «сдал», помните: я ничего не «сдал. Большую часть времени мы говорили о взаимовыгодных проектах», — рассказал Трамп.

Президент США подчеркнул, что он и Путин «хорошо поладили». «Это хорошо для всех, кроме продажных медиа!» — написал он.

Встреча Трампа и Путина в Хельсинки стала поводом для масштабной критики со стороны мейнстримных СМИ в США. Так, ряд критических материалов был опубликован телеканалом CNN. Так, критике подверглись спорные высказывания Трампа о вмешательстве России в выборы в США: несмотря на то что позднее Трамп подтвердил, что согласен с выводами разведки о вмешательстве, в своем Twitter он назвал подобные заявления мистификацией. Эксперты, опрошенные CNN, предположили, что это может свидетельствовать о том, что Трамп находится «под иностранным влиянием» или является объектом шантажа.

«Вопрос, почему президент действует таким образом, как будто он преследует цели России — к примеру, совершая нападки на лидеров союзных государств и такие организации, как НАТО», — говорилось в материале репортера CNN Стивена Коллинсона. Встречу Трампа с Путиным телеканал CNN также называл «позорной страницей» в американской истории.

На критику со стороны СМИ Трамп регулярно реагирует в своем Twittter. 19 июля он предположил, что таким образом авторы подобных публикаций пытаются продолжить конфронтацию США с Россией, не считаясь с риском войны. Через несколько дней он обвинил критикующие его СМИ в лицемерии. «Меня резко критиковали фейковые СМИ за то, что я был слишком добр к президенту Путину. Раньше это бы называлось дипломатией. Если бы я был хлесток и агрессивен, меня бы критиковали за излишнюю жесткость», — объяснил он.