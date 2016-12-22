ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,67 62,56 EUR Нал. 74,58 73,34 USD Бирж. 63,10 -0,42 EUR Бирж. 73,81 -0,64 USD ЦБ. 63,20 -0,29 EUR ЦБ. 74,13 +0,20 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 7704,40 +165,40 IMOEX 2260,71 +0,57% RTSI 1128,74 +1,27% Brent 73,77 +1,21% DJIA 25008,20 -0,20% Nasdaq 7812,38 -0,10%
Трамп обвинил СМИ в искажении сути встречи с Путиным
Лента новостей
Появилось видео пожара в здании дошкольного отделения в центре Москвы 17:58, Общество ФСБ проверит УФСИН по Ярославской области после видео с пытками 17:51, Общество РЖД закупят более тысячи двухэтажных вагонов 17:49, Бизнес Авиакомпания АЛРОСА объявила о начале полетов в Китай 17:49, Бизнес Конец консенсуса: что станет с ВТО в эпоху торговых войн Трампа 17:49, Мнение Передавшая видео с пытками адвокат назвала условия возвращения в Россию 17:33, Общество Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 17:30, РБК и «Шелл» В Киеве увидели в победе Усика помеху словам о «российской агрессии» 17:27, Политика Маурицио Сарри одержал победу в первом матче в качестве тренера «Челси» 17:25, Спорт «Серджио был лучшим»: как Маркионне вернул Fiat к жизни 17:21, Авто Автор «скандальных» ток-шоу на НТВ станет ведущим «России 1» 17:09, Технологии и медиа Аксенов ответил на призыв Киева не признавать документы моряков из Крыма 17:02, Политика Топилин сообщил о 70 тыс. получивших пособие на первенца семей 16:56, Общество Роман Шмаков — РБК: как устроен современный рынок дата-центров 16:54, РБК и Schneider Electric Суд обязал «Собеседник» удалить статью о «бесплатном труде» в колонии 16:54, Общество Первую демозапись Дэвида Боуи случайно нашли в хлебной корзине 16:52, Стиль Что делать с Ripple: токен подешевел до $0,45 16:49, Крипто В Челябинске перевели в закрытый режим суд о пытках в колонии 16:44, Общество Должникам по алиментам запретят сдавать на права 16:43, Общество Комментатор Уткин заявил о непричастности «Первого» к его увольнению с ЧМ 16:38, Бизнес Журналист из Японии о русских, которые любят отвлекаться, даче и шашлыках 16:35, РБК и Subaru В здании дошкольного отделения в центре Москвы произошел пожар 16:33, Общество Трамп обвинил СМИ в искажении сути встречи с Путиным 16:32, Политика Ростуризм сообщил о возвращении в Россию пакетных клиентов «Натали Турс» 16:27, Общество «Роскосмос» связал дело о госизмене с событиями 2013 года 16:27, Общество Почему балет стал популярным фитнес-направлением во всем мире 16:06, Спецпроект РБК PINK Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 15:58, РБК и IWC В Совфеде связали с выборами на Украине идею санкций против портов России 15:56, Политика
Трамп обвинил СМИ в искажении сути встречи с Путиным
Политика, 16:32
0
Трамп обвинил СМИ в искажении сути встречи с Путиным
Трамп отвергает обвинения либеральных медиа в том, что он «сдался» перед лицом Владимира Путина на встрече в Хельсинки. Президент США подчеркнул, что встреча проходила совершенно иначе
Дональд Трамп и Владимир Путин во время пресс-конференции в Хельсинки. (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент Трамп на встрече в Хельсинки не «сдал» Путину никакой информации, написал американский лидер в своем Twitter. По его словам, искаженную информацию о встрече распространяют «фейковые СМИ».

«Когда вы слышите, как фейковые новости негативно говорят о моей встрече с президентом Путиным и обо всем, что я «сдал», помните: я ничего не «сдал. Большую часть времени мы говорили о взаимовыгодных проектах», — рассказал Трамп.

Президент США подчеркнул, что он и Путин «хорошо поладили». «Это хорошо для всех, кроме продажных медиа!» — написал он.

Встреча Трампа и Путина в Хельсинки стала поводом для масштабной критики со стороны мейнстримных СМИ в США. Так, ряд критических материалов был опубликован телеканалом CNN. Так, критике подверглись спорные высказывания Трампа о вмешательстве России в выборы в США: несмотря на то что позднее Трамп подтвердил, что согласен с выводами разведки о вмешательстве, в своем Twitter он назвал подобные заявления мистификацией. Эксперты, опрошенные CNN, предположили, что это может свидетельствовать о том, что Трамп находится «под иностранным влиянием» или является объектом шантажа.

«Позорная страница истории Трампа»: западные СМИ — о саммите в Хельсинки
Политика

«Вопрос, почему президент действует таким образом, как будто он преследует цели России — к примеру, совершая нападки на лидеров союзных государств и такие организации, как НАТО», — говорилось в материале репортера CNN Стивена Коллинсона. Встречу Трампа с Путиным телеканал CNN также называл «позорной страницей» в американской истории.

«Синдром помешательства»: как Трамп отвечает критикам встречи с Путиным
Политика

На критику со стороны СМИ Трамп регулярно реагирует в своем Twittter. 19 июля он предположил, что таким образом авторы подобных публикаций пытаются продолжить конфронтацию США с Россией, не считаясь с риском войны. Через несколько дней он обвинил критикующие его СМИ в лицемерии. «Меня резко критиковали фейковые СМИ за то, что я был слишком добр к президенту Путину. Раньше это бы называлось дипломатией. Если бы я был хлесток и агрессивен, меня бы критиковали за излишнюю жесткость», — объяснил он.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Дональд Трамп
Главное
«Роскосмос» связал дело о госизмене с событиями 2013 года Общество
Материалы по теме
Рейтинг Трампа подрос после встречи с Путиным Политика
Трамп увидел вред для США в освещении СМИ встречи с Путиным Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter