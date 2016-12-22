ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,98 62,97 EUR Нал. 75,15 73,76 USD Бирж. 63,52 -0,15 EUR Бирж. 74,45 +0,31 USD ЦБ. 63,49 +0,21 EUR ЦБ. 73,93 +0,45 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 7315,00 -65,00 IMOEX 2247,82 -0,95% RTSI 1114,59 -0,88% Brent 72,89 -0,37% DJIA 25058,12 -0,03% Nasdaq 7820,20 -0,07%
Трамп назвал лицемерами критиковавшие его за мягкость с Путиным СМИ
Лента новостей
Глава Минфина США рассказал о плане Rusal по выходу из-под санкций 03:00, Политика Disney уволила режиссера «Стражей Галактики» из-за оскорблений в Twitter 02:55, Общество Израиль и ХАМАС договорились возобновить перемирие в секторе Газа 02:15, Политика Трамп назвал лицемерами критиковавшие его за мягкость с Путиным СМИ 01:56, Политика В Калифорнии четырехлетний ребенок случайно застрелил своего брата 01:56, Общество Израильский военнослужащий погиб при обстреле на границе сектора Газа 01:26, Политика МИД назвал «псевдосенсацией» статью Guardian о встрече Бутиной с Кисляком 01:13, Политика S&P поверило в способность России пережить шоки от новых санкций 00:35, Экономика Минприроды пообещало рассмотреть проект о стратегически важных медведях 00:23, Общество Колобков попросил Путина внедрить Fan ID в чемпионате России по футболу 00:05, Общество Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 20 июл, 23:59, РБК и IWC Брестский клуб ответил на фото «дома для Марадоны» за $20 млн в Минске 20 июл, 23:58, Общество PR-директор «Яндекса» Очир Манджиков покинет свой пост 20 июл, 23:53, Общество Личный состав МВД Дагестана подняли по тревоге после обстрела патруля 20 июл, 23:28, Общество Посольство Украины сообщило о выделении Киеву $200 млн от США на оборону 20 июл, 23:13, Политика В Минобороны сообщили о попытке прорыва боевиков в Сирии из Идлиба в Хомс 20 июл, 23:00, Политика Одежда с мозгами: как вещи заменяют врачей, тренеров и смартфоны 20 июл, 23:00, РБК и Ингосстрах Александр Мамут вернулся к управлению Rambler Group 20 июл, 22:35, Бизнес При нападении на патруль ДПС в Дагестане погибли двое полицейских 20 июл, 22:24, Общество В Госдепе заявили о «нелегитимности» возможного референдума в Донбассе 20 июл, 22:16, Политика «Спартак» разгромил «Трабзонспор» в контрольном матче 20 июл, 22:13, Спорт Киев признал проигрыш в ВТО по делу о пошлинах на ввоз селитры из России 20 июл, 22:01, Экономика Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 20 июл, 21:59, РБК и «Шелл» ФСБ спрогнозировала рост тарифов на связь на 10% из-за «закона Яровой» 20 июл, 21:51, Общество В Москве произошло третье вооруженное ограбление за три дня 20 июл, 21:49, Общество Израиль заявил о масштабной атаке на объекты ХАМАС в секторе Газа 20 июл, 21:20, Политика Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 20 июл, 20:59, Партнерский материал Киев назвал неприемлемой идею проведения референдума в Донбассе 20 июл, 20:56, Политика
Трамп назвал лицемерами критиковавшие его за мягкость с Путиным СМИ
Политика, 01:56
0
Трамп назвал лицемерами критиковавшие его за мягкость с Путиным СМИ
Критиковавшие президента США за мягкость с Владимиром Путиным СМИ в других условиях назвали бы это дипломатией, заявил Дональд Трамп. Он обвинил мейнстримные СМИ в лицемерии, напомнив их реакцию на кризис с КНДР
Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент США Дональд Трамп напомнил мейнстримным американским СМИ, что они ругали его за жесткость с лидером КНДР Ким Чен Ыном точно также, как они ругают его сейчас за мягкость с президентом России Владимиром Путиным. Трамп по традиции назвал их фейковыми СМИ и завершил свою тираду словом «лицемеры».

«Меня резко критиковали фейковые СМИ за то, что я был слишком добр к президенту Путину. Раньше это бы называлось дипломатией. Если бы я был хлесток и агрессивен, меня бы критиковали за излишнюю жесткость. Помните, как они говорили, что я вел себя слишком жестко с председателем Ким [Чен Ыном]? Лицемеры!» — написал Трамп в своем Twitter.

В 2017 году после серии ракетных испытаний и успешных испытаний КНДР водородного ядерного заряда Вашингтон взял курс на резкое обострение отношений с Северной Кореей. Лидеры США и КНДР обменивались заявлениями на уровне личных оскорблений, а в официальных заявлениях содержались открытые угрозы. США заявили о допустимости войны, для того, чтобы решить ядерную проблему на Корейском полуострове. Пхеньян отвечал заявлениями о готовности стереть США с лица земли.

«Вторые половинки»: Путин и Трамп на обложках мировых СМИ Еще 6 фото
Фотогалерея

Так, в сентябре 2017 года выступая с трибуны Генассамблеи ООН, Трамп заявил, что США могут «полностью уничтожить» КНДР. Однако американский лидер подчеркнул, что США будут вынуждены прибегнуть к таким мерам, если Пхеньян продолжит свои угрозы. Северо-корейский лидер Ким Чен Ын в ответ на это назвал Трампа «безумным мошенником»

Американские мейнстримные СМИ, около 80% которых открыто поддерживают противников Трампа и используют любой предлог для критики республиканцев и их президента, невольно сыграли тогда на руку Трампу: поднятый ими шум помог убедить руководство КНДР в том, что президент США непредсказуем и готов к самым решительным действиям. При этом СМИ обвиняли Трампа в несдержанности, непредсказуемости, а также в том, что он ставит мир на грань новой войны с возможным применением ядерного оружия.

«Позорная страница истории Трампа»: западные СМИ — о саммите в Хельсинки
Политика

Жесткая политика Трампа привела к тому, что Ким Чен Ын пошел на переговоры, риторика обеих сторон изменилась, она стала уважительной друг к другу, а Пхеньян официально объявил о курсе на денкулеаризацию.

После личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп в свою очередь раскритиковал создателей «фейковых новостей» и заявил, что они подталкивают его к войне с Россией. ​Левые СМИ отреагировали на саммит обвинениями Трампа в проигрыше и предательстве.

Демократические американские СМИ традиционно жестко критикуют республиканских президентов и печатают множество негативных статей о них. До Трампа президенты старались не вступать в конфликт со СМИ, однако действующий президент США стал первым, который публично бросил им вызов. Он заявил, что левая пресса печатает о нем много вранья, недостоверных данных, основанных на рассказах несуществующих источников и плодит против него множество недоказанных обвинений, главное из которых — сговор с Россией во время борьбы за пост президента. 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Дональд Трамп , Владимир Путин , переговоры
Главное
Глава Минфина США рассказал о плане Rusal по выходу из-под санкций Политика
Материалы по теме
Минобороны раскрыло содержание разговора Путина с Трампом о Сирии Политика
Трамп пригрозил обложить пошлинами весь импорт из Китая на $500 млрд Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter