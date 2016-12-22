Трамп назвал лицемерами критиковавшие его за мягкость с Путиным СМИ

Критиковавшие президента США за мягкость с Владимиром Путиным СМИ в других условиях назвали бы это дипломатией, заявил Дональд Трамп. Он обвинил мейнстримные СМИ в лицемерии, напомнив их реакцию на кризис с КНДР

Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент США Дональд Трамп напомнил мейнстримным американским СМИ, что они ругали его за жесткость с лидером КНДР Ким Чен Ыном точно также, как они ругают его сейчас за мягкость с президентом России Владимиром Путиным. Трамп по традиции назвал их фейковыми СМИ и завершил свою тираду словом «лицемеры».

«Меня резко критиковали фейковые СМИ за то, что я был слишком добр к президенту Путину. Раньше это бы называлось дипломатией. Если бы я был хлесток и агрессивен, меня бы критиковали за излишнюю жесткость. Помните, как они говорили, что я вел себя слишком жестко с председателем Ким [Чен Ыном]? Лицемеры!» — написал Трамп в своем Twitter.

В 2017 году после серии ракетных испытаний и успешных испытаний КНДР водородного ядерного заряда Вашингтон взял курс на резкое обострение отношений с Северной Кореей. Лидеры США и КНДР обменивались заявлениями на уровне личных оскорблений, а в официальных заявлениях содержались открытые угрозы. США заявили о допустимости войны, для того, чтобы решить ядерную проблему на Корейском полуострове. Пхеньян отвечал заявлениями о готовности стереть США с лица земли.

Так, в сентябре 2017 года выступая с трибуны Генассамблеи ООН, Трамп заявил, что США могут «полностью уничтожить» КНДР. Однако американский лидер подчеркнул, что США будут вынуждены прибегнуть к таким мерам, если Пхеньян продолжит свои угрозы. Северо-корейский лидер Ким Чен Ын в ответ на это назвал Трампа «безумным мошенником»

Американские мейнстримные СМИ, около 80% которых открыто поддерживают противников Трампа и используют любой предлог для критики республиканцев и их президента, невольно сыграли тогда на руку Трампу: поднятый ими шум помог убедить руководство КНДР в том, что президент США непредсказуем и готов к самым решительным действиям. При этом СМИ обвиняли Трампа в несдержанности, непредсказуемости, а также в том, что он ставит мир на грань новой войны с возможным применением ядерного оружия.

Жесткая политика Трампа привела к тому, что Ким Чен Ын пошел на переговоры, риторика обеих сторон изменилась, она стала уважительной друг к другу, а Пхеньян официально объявил о курсе на денкулеаризацию.

После личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп в свою очередь раскритиковал создателей «фейковых новостей» и заявил, что они подталкивают его к войне с Россией. ​Левые СМИ отреагировали на саммит обвинениями Трампа в проигрыше и предательстве.

Демократические американские СМИ традиционно жестко критикуют республиканских президентов и печатают множество негативных статей о них. До Трампа президенты старались не вступать в конфликт со СМИ, однако действующий президент США стал первым, который публично бросил им вызов. Он заявил, что левая пресса печатает о нем много вранья, недостоверных данных, основанных на рассказах несуществующих источников и плодит против него множество недоказанных обвинений, главное из которых — сговор с Россией во время борьбы за пост президента.