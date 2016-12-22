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Суд вернул прокурорам дело украинца Гриба о содействии терроризму
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Суд вернул прокурорам дело украинца Гриба о содействии терроризму
Политика, 13:56
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Суд вернул прокурорам дело украинца Гриба о содействии терроризму
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вернул прокурору Краснодарского края дело гражданина Украины Павла Гриба, обвиняемого в содействии терроризму. Суд нашел в деле процессуальную ошибку
Павел Гриб (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Дело по обвинению гражданина Украины Павла Гриба в содействии терроризму возвращено из суда в прокуратуру из-за ошибки предварительного следствия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Северо-Кавказского окружного военного суда Алену Катькало.

«Уголовное дело в отношении Павла Гриба возвращено прокурору Краснодарского края в связи с тем, что были препятствия для рассмотрения данного уголовного дела. Органами предварительного расследования была допущена ошибка, вменена редакция уголовного закона, которая не действовала на момент вменяемого подсудимому деяния. Прокурору Краснодарского края вернули это дело, чтобы было составлено новое обвинительное заключение в соответствии с законодательством», — сказала Катькало.

Дело Гриба поступило в суд 3 июля. Следователи считают, что Гриб в период с 27 марта по 15 мая 2017 года, находясь на территории Украины, используя интернет, убеждал одну из школьниц Сочи заложить взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года.

Об исчезновении 19-летнего Гриба сообщил 28 августа 2017 года его отец, член общественного совета государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб. Он утверждал, что его сын 24 августа отправился в белорусский город Гомель. Там он собирался встретиться с девушкой из России, с которой прежде общался в социальных сетях. В тот же день молодой человек должен был вернуться на Украину, однако этого не произошло. После этого Игорь Гриб самостоятельно отправился на поиски сына в Гомель, где выяснил, что Павел находится в розыске, а «инициатором розыска является ФСБ России по Краснодарскому краю (город Сочи)».

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8 сентября стало известно, что Гриб находится в следственном изоляторе ФСБ в Краснодаре.

1 февраля 2018 года Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу по изменению меры пресечения арестованному Грибу в связи с проблемами со здоровьем и отказал в ее удовлетворении.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль 30 августа 2017 года заявила, что «Белоруссия на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому». На следующий день пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик заявил, что поиски Павла Гриба ведутся по всей территории Белоруссии по запросу посольства Украины. «Если за 19-летним молодым человеком не уследили его родители и власти собственной страны, то это еще не повод валить с больной головы на здоровую», — заявил Мирончик. «Точно не по-партнерски через сутки после официальной просьбы о помощи обвинять в чем-либо страну, которая без ее ведома была выбрана местом не то романтического свидания, не то конспиративной встречи», — уточнил пресс-секретарь МИД Белоруссии.

Имя Павла Гриба было названо в числе тех, кого украинская сторона рассчитывает получить при обмене на россиян, задержанных на Украине.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: прокуроры , доследование , терроризм
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