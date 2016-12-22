Конгресс США заявил о готовности рассмотреть новые санкции против России

Спикер палаты представителей Пол Райан подчеркнул, что Россия представляет для США угрозу, поскольку не разделяет их интересы и ценности

Пол Райан (Фото: Aaron P. Bernstein / Reuters)

Спикер палаты представителей США Пол Райан, выступая перед журналистами, заявил о готовности рассмотреть проекты дополнительных санкций против России, передает Reuters.

Он отметил, что если другие палаты и комитеты американского конгресса считают необходимым продолжать вводить санкции против Москвы, то он будет «более чем просто счастлив рассмотреть их». Райан также добавил, что согласен с выводами американской разведки, которая обвинила Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

«Россия — это угрожающее правительство, которое не разделяет наши интересы и не разделяет наши ценности», — пояснил он.

С такими заявлениями конгрессмен выступил на следующий день после первой двусторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшейся в Президентском дворце в Хельсинки.

В разных форматах встреча продлилась около четырех часов, тет-а-тет главы государств общались более двух часов. По ее итогам российский лидер отметил, что остался доволен встречей, свой разговор с Трампом он охарактеризовал как «действительно очень содержательный». Американский президент в свою очередь назвал переговоры «хорошим стартом» для улучшения отношений между двумя странами.