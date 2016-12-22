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Лидер республиканцев в сенате призвал принять новые санкции против России
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Лидер республиканцев в сенате призвал принять новые санкции против России
Политика, 19:02
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Лидер республиканцев в сенате призвал принять новые санкции против России
Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнел предложил профильным комитетам подготовить новые меры для противостояния российскому вмешательству в выборы
Митч Макконнел (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

В заявлении, которое опубликовано на официальной странице Макконнела, указывается, что он встретился с главой банковского комитета сената Майком Крапо и руководителем комитета по иностранным делам Бобом Коркером. Обсудив намерение конгресса противостоять возможному российскому вмешательству в американские выборы, глава республиканского большинства призвал провести новые слушания и принять новые меры для сдерживания «враждебной политики России».

Речь, в частности, может идти о дополнениях в закон об антироссийских санкциях.

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17 июля спикер палаты представителей Пол Райан заявил, что конгрессмены готовы рассмотреть проекты дополнительных санкций против России. Сам он признался, что будет счастлив обсудить этот вопрос. Райан особо отметил, что «Россия не разделяет интересы и ценности Соединенных Штатов».

Ранее Макконнел присоединился к тем политикам, которые критически восприняли встречу президентов России и США в Хельсинки. В частности, он заявил CBS News, что Европейский союз является другом Америки, а Россия — нет. Тогда же сенатор заявил, что конгресс может принять меры, чтобы предотвратить вмешательство Москвы в будущие выборы.

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«Русские должны понять, что многие из нас прекрасно понимают, что произошло в 2016 году. И они должны понять, что это не должно повториться в 2018 году».

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Очередные выборы в США должны пройти в ноябре 2018 года. 6 ноября должны быть выбраны более 30 сенаторов и 440 членов палаты представителей.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Сенат США , Пол Райан , Санкции
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