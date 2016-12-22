Глава эстонской разведки заявил о раскрытии «агентов влияния» России

Такие люди, по его словам, были обнаружены среди журналистов, дипломатов, бизнесменов и политиков. Всем им, как указал Микк Марран, «говорят, что им следует делать», после чего они «навязывают российский план действий»

Микк Марран (Фото: Youtube )

Генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран рассказал о раскрытии российских «агентов влияния». Об этом он сообщил на форуме по безопасности в американском Аспене, передает новостной портал Delfi.

«Мы установили состоящую из политиков, журналистов, дипломатов, бизнесменов сеть, которая на самом деле включает в себя агентов влияния России», — заявил он, отметив, что всем этим людям, по его данным, говорят, что им следует делать. Выслушав эти указания, они, как уверены в эстонской разведке, «навязывают российский план действий». В чем именно он заключается Марран не пояснил, подчеркнув однако, что, несмотря на успешно прошедший саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и «с виду хорошие отношения», угроза со стороны Москвы все еще не миновала.

Кремль, по информации Маррана, напротив стал в последнее время увеличивать роль агентов влияния и больше использовать их в своих целях. Среди них, как указал глава эстонской внешней разведки, — политики, который годами работали на уровне местных самоуправлений, а теперь стали проходить в национальные парламенты и правительства стран. В каких именно государствах работают эти люди Марран не уточнил.

За работу на себя российские власти, по его данным, предложили им «внимание СМИ, политическую поддержку, эксклюзивные бизнес-возможности и, в единичных случаях, финансовую помощь». Имен этих людей генеральный директор эстонского департамента внешней разведки называть не стал, как и не рассказал остальных деталей, известных разведке Эстонии.

Это уже не первый раз, когда в этой стране говорят об угрозе со стороны России. Так, 11 июля, в контексте обсуждения, насколько Прибалтийские страны уязвимы перед угрозой потенциального вторжения Москвы, командующий службой специальных операций эстонских Сил обороны полковник Рихо Юхтеги предупредил, что, если Россия вторгнется в Таллин, российскую армию ждет гибель. Член Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя эти заявления, назвал их в беседе с РБК частью информационной войны.