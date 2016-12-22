ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,14 62,50 EUR Нал. 75,14 73,26 USD Бирж. 63,52 -0,15 EUR Бирж. 74,45 +0,31 USD ЦБ. 63,49 +0,21 EUR ЦБ. 73,93 +0,45 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 7395,30 -24,40 IMOEX 2247,82 -0,95% RTSI 1114,59 -0,88% Brent 72,89 -0,37% DJIA 25058,12 -0,03% Nasdaq 7820,20 -0,07%
Глава эстонской разведки заявил о раскрытии «агентов влияния» России
Лента новостей
Эксперты G20 назвали основные риски для мировой экономики 01:39, Экономика Daily Mail сообщила о поиске по фото подозреваемого по «делу Скрипаля» 01:29, Общество Истребитель перехватил легкомоторный самолет над резиденцией Трампа 01:12, Общество В Карелии при опрокидывании лодки погибли мужчина и женщина 00:50, Общество Посол США в России отказался уходить в отставку 00:39, Политика SANA сообщила об ударе ВВС Израиля по провинции Хама в Сирии 00:27, Политика В результате землетрясения на западе Ирана пострадали 287 человек 22 июл, 23:47, Общество Reuters сообщил о возобновлении ударов России по позициям ИГ в Сирии 22 июл, 23:25, Политика Омбудсмен заявил об опросе всех заключенных в ИК-1 после видео с пытками 22 июл, 23:16, Общество Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 22 июл, 22:59, Партнерский материал Германия согласилась принять вывезенных из Сирии активистов «Белых касок» 22 июл, 22:09, Политика Омбудсмен заявил об отстранении сотрудников колонии после видео с пытками 22 июл, 22:00, Общество Жертвами теракта в аэропорту Кабула стали 14 человек 22 июл, 21:48, Политика Футболист «Реала» заявил о желании уйти из команды 22 июл, 21:26, Спорт Под Астраханью при переворачивании лодки погибли три ребенка 22 июл, 21:20, Общество Сотрудник «Роскосмоса» Пайсон стал в деле о госизмене свидетелем 22 июл, 21:06, Политика FT узнала о сомнениях в успехе российско-американского бизнес-форума 22 июл, 21:02, Политика Фарион напомнила хорватам об их украинских корнях 22 июл, 20:49, Политика Эксперты оценили число рабов в современной России 22 июл, 20:02, Общество WP назвала имя финансировавшего Бутину российского миллиардера 22 июл, 19:55, Политика В Армении опровергли пересмотр статуса российских пограничников в стране 22 июл, 19:22, Политика Синоптики пообещали возвращение «жаркого лета» в Москву через неделю 22 июл, 18:56, Общество Авария лишила Себастьяна Феттеля лидерства в чемпионате мира «Формулы-1» 22 июл, 18:34, Спорт Помпео заявил Лаврову о нарушениях Россией договоренностей по Сирии 22 июл, 18:26, Политика «Роскосмос» рассказал об аресте сотрудника ЦНИИмаша после обысков ФСБ 22 июл, 18:19, Общество ФСИН рассказала о пересмотре сроков для 100 тыс. заключенных 22 июл, 18:10, Общество СМИ назвали срок возможной выдачи Эквадором Ассанджа 22 июл, 17:48, Общество Смертник совершил самоподрыв в аэропорту Кабула после прибытия Дустума 22 июл, 17:10, Общество
Глава эстонской разведки заявил о раскрытии «агентов влияния» России
Политика, 02:13
0
Глава эстонской разведки заявил о раскрытии «агентов влияния» России
Такие люди, по его словам, были обнаружены среди журналистов, дипломатов, бизнесменов и политиков. Всем им, как указал Микк Марран, «говорят, что им следует делать», после чего они «навязывают российский план действий»
Микк Марран (Фото: Youtube )

Генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран рассказал о раскрытии российских «агентов влияния». Об этом он сообщил на форуме по безопасности в американском Аспене, передает новостной портал Delfi.

«Мы установили состоящую из политиков, журналистов, дипломатов, бизнесменов сеть, которая на самом деле включает в себя агентов влияния России», — заявил он, отметив, что всем этим людям, по его данным, говорят, что им следует делать. Выслушав эти указания, они, как уверены в эстонской разведке, «навязывают российский план действий». В чем именно он заключается Марран не пояснил, подчеркнув однако, что, несмотря на успешно прошедший саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и «с виду хорошие отношения», угроза со стороны Москвы все еще не миновала.

Кремль, по информации Маррана, напротив стал в последнее время увеличивать роль агентов влияния и больше использовать их в своих целях. Среди них, как указал глава эстонской внешней разведки, — политики, который годами работали на уровне местных самоуправлений, а теперь стали проходить в национальные парламенты и правительства стран. В каких именно государствах работают эти люди Марран не уточнил.

Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Политика

За работу на себя российские власти, по его данным, предложили им «внимание СМИ, политическую поддержку, эксклюзивные бизнес-возможности и, в единичных случаях, финансовую помощь». Имен этих людей генеральный директор эстонского департамента внешней разведки называть не стал, как и не рассказал остальных деталей, известных разведке Эстонии.

Это уже не первый раз, когда в этой стране говорят об угрозе со стороны России. Так, 11 июля, в контексте обсуждения, насколько Прибалтийские страны уязвимы перед угрозой потенциального вторжения Москвы, командующий службой специальных операций эстонских Сил обороны полковник Рихо Юхтеги предупредил, что, если Россия вторгнется в Таллин, российскую армию ждет гибель. Член Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя эти заявления, назвал их в беседе с РБК частью информационной войны.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Эстония , Российская разведка
Главное
Reuters сообщил о возобновлении ударов России по позициям ИГ в Сирии Политика
Материалы по теме
Эстония обвинила два российских самолета в нарушении воздушной границы Политика
Глава спецназа Эстонии предрек российской армии гибель в Таллине Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter