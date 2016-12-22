Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Российский Ил-96 во вторник, 10 июля, нарушил воздушное пространство Эстонии. В связи с этим МИД страны вызвал российского посла, чтобы передать ему соответствующую ноту, сообщается на сайте Сил обороны Эстонии.

Эстонские военные сообщили, что инцидент произошел в районе острова Вайндло в Финском заливе. Российский самолет провел в воздушном пространстве Эстонии около минуты. Воздушное судно не выходило на связь и не предоставило план полета. В оборонном ведомстве Эстонии заметили, что это уже третье за последнее время нарушение границы самолетами из России.

В Силах обороны Эстонии не уточнили, было ли воздушное судно гражданским или военным. РБК направил запросы в Минобороны России, российское посольство в Эстонии и официальному представителю МИДа Марии Захаровой.

Пресс-секретарь управления делами президента Елена Крылова заявила, что Эстония могла бы решить проблему через официальные каналы связи, передает агентство «РИА Новости». По ее словам, для таких ситуаций существуют определенные регламенты взаимодействия, а самолет должен сообщать о своем маршруте и отвечать диспетчерам при любом полете, в том числе над территорией другого государства.

В марте в нарушении воздушного пространства Эстонии обвинили Ил-76, принадлежащий российским ВКС. В Минобороны заявили, что его полет был согласованным, и отвергли обвинения.