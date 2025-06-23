Катар закрыл воздушное пространство из-за войны США и Израиля с Ираном

МИД Катара объявил о временном закрытии воздушного пространства страны в целях безопасности. Ранее аналогичное решение помимо Ирана и Израиля, которые продолжают обмениваться ударами, приняли Ирак и Иордания

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Катар временно закрывает свое воздушное пространство, чтобы обеспечить безопасность граждан, резидентов и посетителей страны. Соответствующее заявление опубликовано на странице катарского МИДа в соцсети Х.

«В рамках обязательств Государства Катар по обеспечению безопасности своих граждан, резидентов и посетителей компетентные органы объявляют о временной приостановке движения в воздушном пространстве страны. Это часть комплекса мер предосторожности, принятых в связи с развитием событий в регионе», — говорится в сообщении.

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Решение было принято на фоне угроз Ирана принять ответные меры против США после ударов по его ядерным объектам. В МИД Катара отметили, что власти пристально следят за ситуацией, оценивают развитие событий совместно с региональными и международными партнерами.

На территории Катара расположена крупнейшая на Ближнем Востоке американская авиабаза Аль-Удейд, на которой размещен оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM). 19 июня Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США вывели часть самолетов и кораблей со своих военных баз на Ближнем Востоке, которые могут подвергнуться ударам со стороны Ирана в случае эскалации конфликта с Израилем. Один из собеседников агентства уточнил, что военные самолеты, которые находись на авиабазе Аль-Удейд в незащищенных ангарах, были переброшены в другие места дислокации.

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по военным и ядерным объектам Ирана. Тегеран выпустил в ответ сотни ракет по территории Израиля. В этот же день обе страны, а также Ирак и Иордания, территории которых расположены между Израилем и Ираном, объявили о закрытии своих воздушных пространств.

22 июня США вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном. Американские вооруженные силы нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Фордо, Натанзе и Исфахане. В Иране назвали нападение возмутительным и предупредили, что оно будет иметь далеко идущие последствия.

The National отмечает, что из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке несколько международных перевозчиков также приостановили полеты в Дубай, который считается одним из самых загруженных мировых авиаузлов. Об изменениях маршрутов, в частности, предупредили British Airways, Singapore Airlines, Air Canada и United Airlines.