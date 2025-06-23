Кремль заявил, что США не раскрывали России детали плана атаковать Иран

Тема Ирана неоднократно обсуждалась президентами России и США в ходе их последних разговоров, но детального информирования Путина со стороны Трампа о намерении нанести удар по Ирану не было, заявил Песков

Дэн Кейн в сопровождении Пита Хегсета (слева) обсуждает детали миссии по нанесению удара по Ирану во время пресс-конференции в Пентагоне, 22 июня 2025 года (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Российская и американская стороны обсуждали ситуацию в Иране, но Вашингтон не информировал Москву о планах нанести удар по иранским ядерным объектам. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Журналисты спросили Пескова, сообщал ли президент США Дональд Трамп Владимиру Путину, что американские военные атакую иранские объекты. «Здесь никакого детального информирования не было. Вы знаете, что сама тема Ирана неоднократно обсуждалась. Со стороны России озвучивались предложения определенные, но информирования об этом не было», — ответил Песков.

Последний разговор двух президентов, о котором сообщалось официально, состоялся 14 июня — в день рождения американского лидера. Тогда они впервые обсудили эскалацию на Ближнем Востоке и израильские удары по иранским ядерным объектам. Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил обеспокоенность обострением конфликта. Трамп также назвал обстановку в регионе тревожной, но заявил об эффективности атаки Израиля на иранские ядерные объекты.

В ночь на 22 июня американские Военно-воздушные силы и флот нанесли удар по трем ключевым объектам иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире». Власти Ирана неоднократно отрицали планы по созданию ядерного оружия. Президент исламской республики предупредил об ответе на американскую агрессию.