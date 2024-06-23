В Севастополе объявят день траура после удара ракет ATACMS

Севастополь подвергся атаке днем 23 июня: город обстреляли ракетами ATACMS, одна из них, с кассетной боевой частью, взорвалась в районе пляжей в северной части города. Пострадали 124 человека, из них пятеро скончались

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Севастополе 24 июня будет объявлено днем траура после обстрела города американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. На телевидении и радио не будут выходить развлекательные программы. В знак траура на зданиях государственных и муниципальных учреждений будут приспущены государственные флаги», — написал он.

Севастополь подвергся атаке днем 23 июня. Как сообщало Минобороны, около полудня город атаковали пять ракет ATACMS, четыре были сбиты, однако одна «в результате воздействия средств ПВО на конечном участке» отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе. Это произошло в северной части города в районе пляжей в микрорайоне Учкуевка и в поселке Любимовка.

Всего пострадали, по данным Минздрава, 124 человека, из них пять человек погибли. Военное ведомство заявило, что ответственность за удар несут прежде всего США, поставившие Украине эти ракеты, их специалисты формируют для ATACMS полетные задания. Минобороны подчеркнуло, что не оставит без ответа эти действия.

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