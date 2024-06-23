 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

В Севастополе объявят день траура после удара ракет ATACMS

Развожаев: в Севастополе 24 июня будет объявлено днем траура
Сюжет
Военная операция на Украине
Севастополь подвергся атаке днем 23 июня: город обстреляли ракетами ATACMS, одна из них, с кассетной боевой частью, взорвалась в районе пляжей в северной части города. Пострадали 124 человека, из них пятеро скончались
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Севастополе 24 июня будет объявлено днем траура после обстрела города американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. На телевидении и радио не будут выходить развлекательные программы. В знак траура на зданиях государственных и муниципальных учреждений будут приспущены государственные флаги», — написал он.

Севастополь подвергся атаке днем 23 июня. Как сообщало Минобороны, около полудня город атаковали пять ракет ATACMS, четыре были сбиты, однако одна «в результате воздействия средств ПВО на конечном участке» отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе. Это произошло в северной части города в районе пляжей в микрорайоне Учкуевка и в поселке Любимовка.

Минобороны возложило ответственность за атаку на Севастополь на США
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Всего пострадали, по данным Минздрава, 124 человека, из них пять человек погибли. Военное ведомство заявило, что ответственность за удар несут прежде всего США, поставившие Украине эти ракеты, их специалисты формируют для ATACMS полетные задания. Минобороны подчеркнуло, что не оставит без ответа эти действия.

В Севастополе объявят день траура после удара ракет ATACMS
Video

ATACMS (от Army Tactical Missile System — армейский тактический ракетный комплекс) — разработка американской корпорации Lockheed Martin. Это управляемые ракеты класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км, которую запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) — HIMARS или M270 MLRS; обе поставляются Украине западными странами.

Ракета летит до цели несколько минут, ее сложнее перехватить, чем другие боеприпасы, отмечал в разговоре с РБК научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Александр Ермаков.

Ракеты, ударившие по Севастополю, были оснащены кассетной боевой частью. Такая боевая часть при подрыве рассыпает сотни суббоеприпасов. Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения — 15 м.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Севастополь обстрел день траура Михаил Развожаев Военная операция на Украине ATACMS
Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
При атаке на Севастополь погибла девятилетняя дочь заммэра Магадана
Политика
Минобороны возложило ответственность за атаку на Севастополь на США
Политика
Что такое ракеты ATACMS, которыми ВСУ ударили по Севастополю
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81) Инвестиции, 21 июн, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54) Инвестиции, 21 июн, 17:30
Ферстаппен выиграл седьмую гонку в сезоне, победив на Гран-при Испании Спорт, 17:44
В Севастополь вылетел спецборт из Москвы для вывоза пострадавших детей Политика, 17:40
В Крыму после атаки на Севастополь объявили 24 июня днем траура Политика, 17:33
Что происходит в Севастополе после удара ракет ATACMS Политика, 17:26
Дисквалификация за оскорбительные кричалки. Что происходит на Евро Спорт, 17:22
УЕФА отстранил игрока «Рубина» за ругательства в адрес сербов на Евро Спорт, 17:12
Развожаев сообщил о пяти погибших после удара ATACMS по Севастополю Политика, 17:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Минздраве сообщили о 27 детях, пострадавших при атаке на Севастополь Политика, 17:08
Путин выразил соболезнования жертвам атаки на Севастополь Политика, 17:01
Истории таксистов, спасших жизнь пассажирам РБК и Яндекс Go, 16:51
В Севастополе объявят день траура после удара ракет ATACMS Политика, 16:46
Бывшая первая ракетка мира снялся с Уимблдона Спорт, 16:43
При атаке на Севастополь погибла девятилетняя дочь заммэра Магадана Политика, 16:33
Минобороны возложило ответственность за атаку на Севастополь на США Политика, 16:28