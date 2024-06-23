В Севастополе объявят день траура после удара ракет ATACMS
В Севастополе 24 июня будет объявлено днем траура после обстрела города американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.
«В Севастополе будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. На телевидении и радио не будут выходить развлекательные программы. В знак траура на зданиях государственных и муниципальных учреждений будут приспущены государственные флаги», — написал он.
Севастополь подвергся атаке днем 23 июня. Как сообщало Минобороны, около полудня город атаковали пять ракет ATACMS, четыре были сбиты, однако одна «в результате воздействия средств ПВО на конечном участке» отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе. Это произошло в северной части города в районе пляжей в микрорайоне Учкуевка и в поселке Любимовка.
Всего пострадали, по данным Минздрава, 124 человека, из них пять человек погибли. Военное ведомство заявило, что ответственность за удар несут прежде всего США, поставившие Украине эти ракеты, их специалисты формируют для ATACMS полетные задания. Минобороны подчеркнуло, что не оставит без ответа эти действия.
ATACMS (от Army Tactical Missile System — армейский тактический ракетный комплекс) — разработка американской корпорации Lockheed Martin. Это управляемые ракеты класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км, которую запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) — HIMARS или M270 MLRS; обе поставляются Украине западными странами.
Ракета летит до цели несколько минут, ее сложнее перехватить, чем другие боеприпасы, отмечал в разговоре с РБК научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Александр Ермаков.
Ракеты, ударившие по Севастополю, были оснащены кассетной боевой частью. Такая боевая часть при подрыве рассыпает сотни суббоеприпасов. Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения — 15 м.
Упал — поднялся.
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