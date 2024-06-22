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Военная операция на Украине ,  
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Идеолог Brexit заявил, что конфликт Москвы и Киева спровоцировал Запад

Сюжет
Военная операция на Украине
Расширение НАТО и ЕС на восток дало России повод начать военные действия на Украине, считает лидер правых популистов Найджел Фарадж. Его слова вызвали резкую критику как у консерваторов, так и лейбористов
Найджел Фарадж
Найджел Фарадж (Фото: Jeff Overs / BBC / Getty Images)

Один из главных инициаторов референдума о выходе Великобритании из ЕС, лидер правой популистской партии Reform UK Найджел Фарадж заявил в интервью Би-би-си, что начало военных действий на Украине в 2022 году спровоцировали страны Запада.

По словам политика, он еще в 2014 году, выступая в Европарламенте, говорил, что «в Украине будет война». «Почему я это сказал? Для меня было очевидно, что постоянное расширение НАТО и Европейского Союза на восток давало этому человеку [президенту России Владимиру Путину] повод сказать: Они снова идут на нас», — считает Фарадж (цитата по the Guardian).

«Мы спровоцировали эту войну. Конечно, это его вина, он использовал то, что мы сделали, как предлог», — заявил лидер правых популистов.

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Слова Фараджа вызвали резкую критику как и у консерваторов, так и лейбористов и либерал-демократов, которые считают его «апологетом Путина», пишет издание. Например, глава МВД Британии Джеймс Клеверли заявил, что лидер Reform UK «повторяет гнусные оправдания» российских властей. Теневой министр обороны от лейбористов Джон Хили назвал комментарии Фараджа позорными и заявил, что тот «непригоден для какой-либо политической должности в Британии, не говоря уже о том, чтобы возглавить серьезную партию в парламенте».

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее говорил, что обвинять Запад в начале полномасштабного конфликта «явно нелепо». Так он ответил на слова российского президента Владимира Путина, который в феврале дал интервью журналисту Такеру Карлсону. Годом ранее, выступая перед Федеральным собранием, Путин также заявлял, что «это они [западные страны] развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить». Одной из причин начала военных действий Путин называл и потенциальное вступление Украины в НАТО, что, по мнению президента, создает угрозы для безопасности России. В январе этого года он сказал, что Россия пытается остановить начатую в 2014 году войну в Донбассе «в ответ на применение вооруженных сил» Украиной.

Фарадж, отвечая критикам, заявил, что «одним из немногих честно и последовательно высказывался» о конфликте Москвы и Киева. По мнению политика, российские власти были неправы, начиная военные действия, «а ЕС был неправ, расширяясь на восток». Путин при этом заявлял, что Россия не возражала против принятия Украины в Евросоюз. Говоря о своем отношении к Путину, Фарадж заявил, что российский президент не нравится ему как человек, но он «восхищался им как политическим деятелем».

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Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Найджел Фарадж Великобритания Запад НАТО ЕС Военная операция на Украине

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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