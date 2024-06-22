Авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» покинет Красное море после атак хуситов

«Дуайт Эйзенхауэр» возглавляет флот коалиции западных стран в Красном море по борьбе с йеменскими хуситами, теперь он перебазируется в Средиземное море, выяснили AP и USNI News. Хуситы дважды сообщали об атаках на авианосец

Авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» (USS Dwight D. Eisenhower) (Фото: MC3 Cameron Pinske / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Американский атомный авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» (USS Dwight D. Eisenhower), возглавляющий флот западной коалиции в противостоянии с хуситами, получил приказ покинуть Красное море, сообщают NBC News со ссылкой на AP и USNI News со ссылкой на источники.

Собеседники USNI отметили, что авианосец находился в эксплуатации более восьми месяцев, и министр обороны США Ллойд Остин принял решение не продлевать срок его миссии в третий раз.

«Эйзенхауэр» и сопровождающие его эсминцы, по данным USNI, пока не отправятся на родину, но останутся в Средиземном море для продолжения миссии. Издание не исключает, что вскоре корабль заменит другой авианосец ВМФ США — «Гарри Трумэн» (Harry S. Truman).

«Дуайт Д. Эйзенхауэр» — это атомный авианосец типа «Нимиц», второй в этой серии. Он был введен в эксплуатацию в 1977 году. Назван в честь 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра. Водоизмещение корабля составляет 97 тыс. т, длина — 340 м, ширина — почти 77 м. Авиационная группа на нем состоит из примерно 90 самолетов. Стоимость авианосца на момент ввода в строй составила $679 млн, или $5,3 млрд на 2023 год с учетом инфляции.

США направили авианосную ударную группу во главе с авианосцем «Джеральд Форд» в восточную часть Средиземного моря 8 октября 2023 года, на следующий день после атаки палестинской группировки ХАМАС на Израиль. Позднее в этот же регион вместе с другими сопровождающими кораблями направился «Дуайт Эйзенхауэр».

Осенью 2023 года хуситы заявили, что в ответ на «агрессию» израильской армии в секторе Газа будут наносить в Красном море удары по судам, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Великобритания и США при поддержке международной коалиции стали наносить удары по объектам хуситов в Йемене в ответ на атаки.

С тех пор хуситы уже дважды сообщали об ударах по «Эйзенхауэру» — 31 мая и 2 июня. По данным группировки, удары были нанесены в акватории Красного моря с помощью крылатых и баллистических ракет. Американская сторона об атаке на авианосец не сообщала.