Авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» покинет Красное море после атак хуситов
Американский атомный авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» (USS Dwight D. Eisenhower), возглавляющий флот западной коалиции в противостоянии с хуситами, получил приказ покинуть Красное море, сообщают NBC News со ссылкой на AP и USNI News со ссылкой на источники.
Собеседники USNI отметили, что авианосец находился в эксплуатации более восьми месяцев, и министр обороны США Ллойд Остин принял решение не продлевать срок его миссии в третий раз.
«Эйзенхауэр» и сопровождающие его эсминцы, по данным USNI, пока не отправятся на родину, но останутся в Средиземном море для продолжения миссии. Издание не исключает, что вскоре корабль заменит другой авианосец ВМФ США — «Гарри Трумэн» (Harry S. Truman).
«Дуайт Д. Эйзенхауэр» — это атомный авианосец типа «Нимиц», второй в этой серии. Он был введен в эксплуатацию в 1977 году. Назван в честь 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра.
Водоизмещение корабля составляет 97 тыс. т, длина — 340 м, ширина — почти 77 м. Авиационная группа на нем состоит из примерно 90 самолетов. Стоимость авианосца на момент ввода в строй составила $679 млн, или $5,3 млрд на 2023 год с учетом инфляции.
США направили авианосную ударную группу во главе с авианосцем «Джеральд Форд» в восточную часть Средиземного моря 8 октября 2023 года, на следующий день после атаки палестинской группировки ХАМАС на Израиль. Позднее в этот же регион вместе с другими сопровождающими кораблями направился «Дуайт Эйзенхауэр».
Осенью 2023 года хуситы заявили, что в ответ на «агрессию» израильской армии в секторе Газа будут наносить в Красном море удары по судам, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Великобритания и США при поддержке международной коалиции стали наносить удары по объектам хуситов в Йемене в ответ на атаки.
С тех пор хуситы уже дважды сообщали об ударах по «Эйзенхауэру» — 31 мая и 2 июня. По данным группировки, удары были нанесены в акватории Красного моря с помощью крылатых и баллистических ракет. Американская сторона об атаке на авианосец не сообщала.
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде