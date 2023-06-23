Медведев написал про гуманизм и отказ от четвертования на Красной площади

Накануне Анджей Дуда, говоря о спецоперации, сравнил Россию с диким зверем, которого нужно пристрелить. Медведев рассказал польскому президенту, что за такие слова в XVIII веке его бы просто четвертовали на Красной площади

Дмитрий Медведев (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на заявление польского президента Анджея Дуды о том, что Россия — «это дикий зверь, которого нужно пристрелить», — напомнил ему о четвертовании на Красной площади в XVIII веке.

«Польская мразь по имени «дуда» предложила пристрелить Россию, как бешеного зверя. И кто-то еще надеется на переговоры с такими ублюдками? Нет смысла. И патрона на такое говно жалко. В XVIII веке просто привезли бы эту тварь на Красную площадь и люто казнили четвертованием. Но мы гуманисты. Отомстим по-другому», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

После Стрелецкого бунта 1698 года, когда к смертной казни приговорили 799 стрельцов, часть из которых была обезглавлена близ Лобного места, на Красной площади не было массовых казней. С переносом столицы Российской империи в Санкт-Петербург в 1714 году главная московская площадь перестала служить местом публичных экзекуций.

Анджей Дуда сравнил Россию с диким зверем в интервью украинским СМИ, которое он дал накануне. «Нельзя позволить России победить, потому что она будет продолжать наступать. Это будет поддержкой ее империализма. Она, как дикий зверь, который пожирает человека. Если дикий зверь пожирает человека, то обычно говорят, что его надо просто выследить и пристрелить <…> Так же и с Россией», — заявил польский президент. Он выразил опасения, что, как только Россия «съест» Украину, она приступит к другим постсоветским странам. По мнению Дуды, Запад, возможно, этого не понимает.

После начала российской военной операции Польша приняла более 1,5 млн украинских беженцев. Варшава также неоднократно передавала Украине вооружение. Украинский президент Владимир Зеленский в декабре прошлого года на встрече с польским коллегой в Жешуве поблагодарил Польшу за «мощную поддержку украинцев».

Москва осуждает поставки вооружений Киеву. В Кремле говорили, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.