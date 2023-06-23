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В Кремле увидели «рациональные зерна» в словах Обамы про Крым

Песков о словах Обамы про Крым: эти заявления, безусловно, содержат рациональные зерна
По словам Обамы, многие русскоязычные жители Крыма поддержали присоединение к России, и это нашло «некоторое понимание в Европе». В Кремле неоднократно заявляли, что полуостров является частью России и тема его статуса закрыта
Барак&nbsp;Обама
Барак Обама (Фото: Saquan Stimpson / CNP / MediaPunch / imago-images.de / Global Look Press)

Заявление бывшего президента США Барака Обамы о том, что многие русскоязычные жители Крыма поддержали присоединение к России, содержит «рациональные зерна», сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Была большая фракция политиков, которые действительно поддерживали политику России. Практически все население Крыма хотело стать частью РФ — это тоже ни для кого не секрет», — отметил он.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного на полуострове референдума. Украина и большинство стран мира не признали это. Москва неоднократно заявляла, что тема принадлежности Крыма закрыта.

Экс-президент США Барак Обама (2008–2016) ранее в интервью CNN заявил, что многие русскоязычные жители Крыма в 2014 году поддерживали присоединение полуострова к России. По его словам, произошедшее тогда нашло «некоторое понимание в Европе» с учетом того, что большая часть жителей Крыма «были этническими русскими и говорили по-русски».

Власти Украины неоднократно заявляли о планах вернуть Крым. Для этого Киев будет использовать «любые средства, которые сочтет правильными», говорил украинский президент Владимира Зеленский. Он также называл возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира.

Крым — неотъемлемая часть России, любые претензии на него получат должный ответ, предупредили в Кремле. Президент Владимир Путин говорил, что российские территории будут защищены «всеми имеющимися у нас силами и средствами».

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