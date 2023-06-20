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В крымском парламенте не нашли оснований для передачи Крыма в состав УССР

В крымском парламенте не нашли оснований для передачи Крыма в состав УССР в 1954 году
Симеиз, Крым
Симеиз, Крым (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Рабочая группа в крымском парламенте пришла к выводу, что оснований для передачи Крыма из состава РСФСР в УССР в 1954 году не было. Об этом заявил глава парламента Владимир Константинов на заседании президиума Госсовета республики.

«Рабочая группа обсудила предшествующие решению 1954 года события и объективные факты нарушений союзного законодательства. В результате специалисты пришли к выводу, что ни одного основания для передачи Крыма из РСФСР в состав УССР не было. В том числе опровергается и версия необходимости этой передачи для восстановления Крыма от послевоенной разрухи», — сказал Константинов.

Депутат счел необходимым «констатировать ничтожность» документов о передаче полуострова, хотя отменить «воздействие актов 1954 г., исковеркавшее судьбы сотен тысяч людей», невозможно. Константинов уверен, что последствия решения «лежат в основе западной санкционной политики в отношении Республики Крым и ее граждан» и «подпитывают реваншистские настроения» среди украинского руководства и общества.

По поручению Константинова рабочая группа должна подготовить проект обращения в Конституционный суд для того, чтобы признать передачу Крыма в состав УССР нелегитимной.

Решение передать Крым Украинской ССР принял генсек ЦК КПСС Никита Хрущев. Полуостров стал частью Украины 19 февраля 1954 года, до этого он входил в состав РСФСР. После распада СССР Крым остался в составе Украины.

В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, по итогам которого полуостров был присоединен к России. Украина и большинство стран итоги голосования не признают. Российским Крым признали Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Афганистан, Северная Корея и Куба, а также частично признанные Абхазия и Южная Осетия.

Генпрокуратура России в 2015 году назвала неконституционным решение президиумов Верховных советов РСФСР и СССР о передаче Крымской области Украине в 1954 году.

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Крым СССР РСФСР Владимир Константинов
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