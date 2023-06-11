Появилось видео нового обмена пленными с Украиной

Депутат Саралиев опубликовал видео обмена пленными с Украиной по формуле «94 на 95»

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Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал видео состоявшегося обмена пленными между Россией и Украиной. В Москве заявили, что вернули 94 человека, в Киеве — 95. На кадран виден как процесс обмена, так и российские военнослужащие после освобождения. Один из них звонит своим родственникам.

Об обмене стороны официально сообщили незадолго до этого. Предыдущий состоялся 25 мая.