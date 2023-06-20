Песков не стал комментировать «чувствительную тему» обмена бойцов «Азова»

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Обмен пленными с Украиной — чувствительная тема, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отказавшись комментировать данные о предписании украинским переговорщикам в первую очередь добиваться возвращения из плена бойцов «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России).

«Эта кропотливая работа должна вестись в тишине», — сказал Песков на брифинге.

20 июня агентство «РИА Новости» со ссылкой на копию письма руководителя Центра по восстановлению мира Министерства реинтеграции Украины Александра Смирнова секретарю координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрию Усову сообщило, что украинские власти поделили военнопленных на категории по приоритетности обмена на россиян. Согласно документу, первые в очереди — боеспособные солдаты и офицеры «Азова», а последние — раненые военные, которые по состоянию здоровья не могут вернуться в строй.

С начала российской военной операции стороны конфликта несколько раз обменивались пленными. 11 июня в результате обмена Россия вернула 94 военнослужащих, Украина — 95.