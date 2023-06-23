В Стамбуле за подготовку теракта задержали связанного с ИГ иностранца
Турецкие силовики задержали иностранного гражданина, который собирался устроить теракт в Стамбуле, сообщает Hurriyet. По данным властей, он связан с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России).
Мужчина, чье гражданство не уточняется, был задержан в районе Бахчелиэвлер (европейская часть Стамбула). При обысках у него изъяли два незарегистрированных пистолета, взрывчатые вещества и другие компоненты для изготовления бомбы.
Силы безопасности Турции установили, что задержанный смотрел обучающие видеоролики об изготовлении взрывных устройств и проходил иную «специальную подготовку». Как пишет газета Aksam, мужчина некоторое время провел в Сирии в лагерях сторонников ИГ.
В ноябре 2022 года при взрыве на популярной у туристов стамбульской улице Истикляль погибли шесть человек, еще 81 пострадал, в том числе трое россиян. Генпрокуратура Турции квалифицировала произошедшее как теракт. По данным властей, его совершила гражданка Сирии, связанная с Рабочей партией Курдистана, которую Анкара считает террористической. Курды отрицали причастность к произошедшему.
Вскоре после этого Турция провела операцию «Коготь-меч» против РПК на севере Сирии и Ирака. Власти объясняли ее необходимость предотвращением терактов и обеспечением безопасности границ.