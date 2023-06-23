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ФСБ задержала пытавшихся вывезти из России килограмм цезия-137

ФСБ задержала пять человек за попытку вывезти из России 1 кг цезия-137
Цезий-137 собирались использовать в зоне военных действий для «организации постановочных сцен применения оружия массового поражения». Задержанные действовали при координации украинского гражданина, утверждает ФСБ

ФСБ задержала пытавшихся вывезти из России килограмм цезия-137
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Силовики задержали пять человек, которые пытались купить 1 кг цезия-137 и вывезти его из России, чтобы использовать «в ущерб российским интересам» в ходе военной операции на Украине, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, группа действовала в интересах иностранного заказчика (из какой страны, не уточняется) и при координации украинского гражданина. Они собирались приобрести радиоактивный изотоп за $3,5 млн. В дальнейшем, утверждает служба, цезий-137 собирались использовать для «организации постановочных сцен применения оружия массового поражения», чтобы дискредитировать Россию. Где и когда это произошло, в спецслужбе не уточнили.

МВД завело дело по статьям о незаконном обращении с радиоактивными веществами (ст. 220 УК) и подготовке к их контрабанде (ст. 30, ст. 226.1). ФСБ заявила, что задержанные арестованы и дают показания.

Накануне телеграм-канал SHOT сообщил о задержании в подмосковном Щелково двух мужчин, которые также пытались купить цезий-137 и вывезти за рубеж. Они обратились к сотруднику НИИ, который передал эту информацию силовикам.

Российская сторона не впервые заявляет о подготовке провокаций с радиоактивными веществами. В частности, в феврале Минобороны утверждало, что Украина намерена подготовить фальшивые доказательства «расхищения» российскими военнослужащими радиоактивными материалов и вывоза их с Чернобыльской АЭС. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что Киев может устроить провокацию с применением «грязной бомбы», что украинская сторона опровергала. Эксперты МАГАТЭ, проинспектировав ядерные предприятия Украины, не выявили там признаков незаявленной деятельности.

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ФСБ радиоактивное вещество контрабанда
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