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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский одобрил введение визового режима с Россией. Что важно знать

С 1 июля Украина введет визовый режим для граждан России. Так как между странами нет дипломатических отношений, поездки для россиян на Украину на неопределенное время могут стать фактически невозможными

С 1 июля Украина введет визовый режим для граждан России. Это решение днем 17 июня анонсировал президент страны Владимир Зеленский.

«Окончательно разрываем связи с Россией. Для противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства правительство <...> только что приняло решение о прекращении действия соглашения с РФ о безвизовом режиме», — написал позже днем в Telegram глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

На это решение «есть запрос общества и власти, это очень важно», добавил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Еще 11 февраля, до ввода российских войск на Украину, на сайте украинского президента появилась соответствующая петиция, которую поддержали более 26 тыс. украинцев. Поручение проработать вопрос о визовом режиме для россиян Зеленский дал 25 мая.

Соглашение между Украиной и Россией о безвизовых поездках граждан действовало с 1997 года. Как уточнил в пятницу представитель правительства Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук, на 6-месячный период, в течение которого соглашение 1997 года будет продолжать действовать до потери им силы, отменена возможность для граждан России въезжать, выезжать, следовать транзитом, находиться и передвигаться по территории Украины без виз на основании загранпаспорта, дипломатического или служебного паспорта, паспорта (удостоверения личности) моряка; летного свидетельства члена экипажа воздушного судна, а граждане России, проживающие в приграничных регионах, должны въезжать и выезжать из Украины только через международные и межгосударственные пункты пропуска.

Москва о планах зеркально ответить Украине и также ввести визовый режим для украинцев не заявляла. Вице-спикер Госдумы, единоросс Петр Толстой сказал РБК, что в этом уже «нет смысла», потому что «у нас другой сейчас стиль путешествий».

Как получить визу

24 февраля Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. В тот же день Киев объявил об эвакуации всех своих дипломатов и консульских работников, которые оставались в России. Дипломатическая собственность была опечатана. Как будет организована работа по выдаче виз, украинские представители не сообщили. Так как сейчас в России нет украинских консульских работников, организовать выдачу виз в стране невозможно. Если Киев запросит разрешение на то, чтобы прислать своих консулов, Москва скорее всего откажет, отметил в разговоре с РБК российский дипломатический источник.

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«Оформлением виз занимаются консульские отделы посольств. Для того, чтобы начать оформление виз, нужно разработать регламент оформления, требования к соискателям на визу. Если со страной нет дипломатических отношений, есть возможность оформления в консульском отделе другой страны», — говорит основатель визового центра «ЭкспертВиз» Юрий Певзнер.

У России есть пример взаимодействия со страной без дипломатических отношений и с визовым режимом — это Грузия. Правда, в случае с Грузией ограничения ввела Москва. Мандат по представительству интересов России в Грузии и Грузии в России с 2009 года осуществляет Швейцария. При посольствах этой страны работают так называемые секции, представляющие интересы России и Грузии. Секции функционируют в зданиях, которые занимали посольства до прекращения отношений, и занимаются в основном консульской работой, то есть выдачей виз и других документов, необходимых гражданам.

«В том случае, если нет дипломатических отношений, но есть решение визы выдавать, то все это решается путем открытия секции соответствующей страны при посольстве третьей страны, которой доверяют обе страны, которые находятся в недружественных отношениях, — говорит заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. — Например, может быть открыта секция Украины при посольстве Турции, или Швейцарии, или какой-то еще третьей стороны, которая согласится на себя это взять. На самом деле, посольству третьей страны не нужно будет выделять сотрудникам места, они могут находиться в том же здании, что и раньше, только там будет вывеска «Секция защиты интересов Украинской Республики при посольстве Турецкой Республики».

Бакланов напоминает, что зависеть выдача виз в будущем будет от политической воли и допускает возможность, например, выдачи виз для воссоединения семей или поездок к больным родственникам.

«Это может быть под эгидой подчеркнуто гуманитарной направленности. То есть в принципе это все возможно сделать при наличии двух сторон, которые согласятся на такую формулу выхода из создавшейся ситуации и наличии третьей стороны, которая возьмет на себя какие-то дополнительные сложности, связанные с практическим осуществлением такого рода решения. Прецеденты такие были, выдумывать ничего не придется», — говорит эксперт.

При этом, добавляет он, для открытия «секций» никакого межправительственного соглашения не нужно, «потому что правительства не будут даже ради такого вопроса между собой взаимодействовать и решать». «Это может быть оформлено как договоренность каждой из заинтересованных сторон с третьей стороной. Условно говоря, если Турецкая Республика даст свое согласие, то надо будет каждой из сторон договариваться с ней. Этим можно будет избежать сложностей, связанных с ведением прямых двухсторонних контактов», — говорит Бакланов.

Ранее между Россией и Украиной действовал безвизовый режим. Россияне могли находиться на Украине до 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда в страну. Въехать на Украину можно было при наличии загранпаспорта со сроком действия дольше срока окончания поездки.

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Теги
Александр Атасунцев Александр Атасунцев, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Украина визы Россия Донбасс Военная операция на Украине

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