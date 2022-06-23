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Военная операция на Украине ,  
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В ЛНР заявили, что взяли в блокаду города Горское и Золотое

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы ЛНР взяли в блокаду города Горское и Золотое. Об этом заявил посол республики Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 24».

«Горское и Золотое в ЛНР <...> взяты в блокаду», — сказал он.

По словам Мирошника, в этих городах находятся около 2 тыс. украинских военнослужащих, которые, как утверждает посол, посылают сигналы о готовности сдаться в плен.

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Фото:Виктор Антонюк / РИА Новости

Горское и Золотое находятся в Северодонецком районе Луганской области.

В конце мая в Минобороны говорили, что российским войскам удалось установить контроль над всей территорией Северодонецка, кроме комбината «Северодонецкий Азот». На территории «Азота» тогда оставались около 300–400 украинских военных и порядка 500 мирных жителей в бомбоубежищах.

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21 июня Мирошник сообщил, что с территории завода вышли около двух десятков мирных жителей.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Теги
ЛНР Луганская область Северодонецк Украина Военная операция на Украине

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