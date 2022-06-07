Шойгу объявил об открытии автомобильного сообщения по материку в Крым

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 64,87 (-1,05) Инвестиции, 06 июн, 15:51
Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 61,11 (-0,86) Инвестиции, 06 июн, 15:51
Как наверняка заинтересовать инвестора: 12 этапов успешной презентации Pro, 14:33
Норвежская принцесса объявила о помолвке с шаманом-афроамериканцем Общество, 14:32
IBM объявила о прекращении работы в России Бизнес, 14:28
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:27
Зачем вещам «особый» интернет РБК и МегаФон, 14:27
«Ак Барс» начал переговоры о переходе хоккеиста «Тампа-Бэй» Спорт, 14:23
Гендиректор «Уфы» сообщил о смене названия клуба Спорт, 14:19
Крымские епархии перешли в прямое подчинение патриарху Кириллу Общество, 14:17
Компания Мащицкого вышла из платинового проекта в Зимбабве Бизнес, 14:16
В РФС рассказали о замене «Факела» в РПЛ в случае проблем со стадионом Спорт, 14:12
Песков не подтвердил соглашение с Турцией по вывозу зерна с Украины Политика, 14:12
Цены на природный газ в США поднялись до максимума с августа 2008 года Инвестиции, 14:10
Рынок автокредитов в России снизился на 35% Авто, 14:04
Дешевые ошибки: как проверить бизнес-гипотезу меньше чем за тысячу рублей Pro, 14:03
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

Шойгу объявил об открытии автомобильного сообщения по материку в Крым

Минобороны совместно с РЖД восстановили шесть железнодорожных участков между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом, сообщил Шойгу. По его словам, началась доставка грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон *
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россия открыла автомобильное сообщение с Крымом по материковой части, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Минобороны вместе с РЖД также создали необходимые условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках, добавил министр.

«Приступили к доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон», — сказал он. По словам Шойгу, «общая протяженность восстановленных железнодорожных участков — 1,2 тыс. км».

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию. В середине апреля министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что спецоперация перешла во вторую фазу. Среди целей этого этапа в Минобороны России назвали установление полного контроля над Донбассом и югом Украины.

По словам заместителя командующего войсками ЦВО по военно-политической работе генерал-майора Рустама Миннекаева, контроль над Донбассом с появлением сухопутного коридора в Крым позволит «воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики», а контроль над югом Украины позволит обеспечить еще один коридор в Приднестровье, где «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

Украина после начала спецоперации ввела военное положение и разорвала дипломатические отношения с Россией.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: John Minchillo / AP Дешевые ошибки: как проверить бизнес-гипотезу меньше чем за тысячу рублей
Инструкции
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка
Статьи
Pro
Фото: Joe Roberts / Unsplash Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20»
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Isaac Brekken / Getty Images Почему Google и Apple так ценят «озорные» функции своих продуктов
Статьи
Pro
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге
Статьи
Pro
Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета
Статьи

Авторы
Теги
Персоны
Виктория Полякова Виктория Полякова
Крым Сергей Шойгу Минобороны

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Из Херсонской области в Крым откроют коридор для скоропортящихся товаров
Политика
Власти Крыма сообщили о переходе Херсона и Запорожья на российскую связь
Политика
СНБО Украины отказался считать трагедией «временную потерю территорий»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter