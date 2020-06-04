Мишустин заявил о преобладании иностранных поставщиков в ряде госзакупок

Правительство рассмотрело законопроекты, направленные на поддержку российских производителей. Если изменения вступят в силу, отечественная промышленность больше не будет «бегать за заказчиком», заявили в аппарате Юрия Борисова

Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Правительство получит право устанавливать объем закупок по отраслевому принципу, об этом в четверг заявил премьер-министр Михаил Мишустин перед заседанием кабмина, передает корреспондент РБК. На заседании, которое прошло в четверг, был рассмотрен пакет законопроектов, направленных на совершенствование системы государственных и корпоративных закупок и поддержку отечественных производителей.

В январе на закрытом совещании с инициативой дать правительству право устанавливать квоты по отраслевому принципу выступал вице-премьер Юрий Борисов, писал РБК.

Ежегодно на закупки направляются триллионы рублей, но за последние годы в ряде государственных и корпоративных закупок преобладают иностранные поставщики, рассказал Мишустин.

«Эту практику необходимо менять», — подчеркнул премьер.

По его словам, российская промышленность уже обеспечивает внутренний рынок конкурентоспособной продукцией, «в том числе — высокотехнологичной». Введение квот на закупки отечественных товаров и услуг дополнит меры поддержки отечественных производителей, заявил Мишустин. В ближайшее время законопроекты будут направлены в Госдуму, подытожил он.