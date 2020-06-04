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Мишустин заявил о преобладании иностранных поставщиков в ряде госзакупок

Правительство рассмотрело законопроекты, направленные на поддержку российских производителей. Если изменения вступят в силу, отечественная промышленность больше не будет «бегать за заказчиком», заявили в аппарате Юрия Борисова
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Правительство получит право устанавливать объем закупок по отраслевому принципу, об этом в четверг заявил премьер-министр Михаил Мишустин перед заседанием кабмина, передает корреспондент РБК. На заседании, которое прошло в четверг, был рассмотрен пакет законопроектов, направленных на совершенствование системы государственных и корпоративных закупок и поддержку отечественных производителей.

В январе на закрытом совещании с инициативой дать правительству право устанавливать квоты по отраслевому принципу выступал вице-премьер Юрий Борисов, писал РБК.

Ежегодно на закупки направляются триллионы рублей, но за последние годы в ряде государственных и корпоративных закупок преобладают иностранные поставщики, рассказал Мишустин.

«Эту практику необходимо менять», — подчеркнул премьер.

По его словам, российская промышленность уже обеспечивает внутренний рынок конкурентоспособной продукцией, «в том числе — высокотехнологичной». Введение квот на закупки отечественных товаров и услуг дополнит меры поддержки отечественных производителей, заявил Мишустин. В ближайшее время законопроекты будут направлены в Госдуму, подытожил он.

Что поручал Путин

В 2016 году президент Владимир Путин поручил предприятиям ОПК увеличить долю гражданской продукции к 2025 году до 30%, а к 2030-му до 50%.

В 2018 году на военных совещаниях в Сочи с руководством Министерства обороны и предприятий ОПК президент также подчеркивал, что объем гособоронзаказа (ГОЗ) будет сокращаться после 2020 года. Сейчас ежегодный объем ГОЗ составляет примерно 1,5 трлн руб.

В конце 2019 года на совещании с членами правительства Путин потребовал представить «четкие, понятные и внятные предложения по расширению участия предприятий оборонки в реализации нацпроектов». Нужно оперативно принять меры, которые «позволят увеличить долю российской продукции в общем объеме заказов», подчеркивал президент.

В аппарате курирующего промышленность вице-премьера Юрий Борисов назвали рассмотренные сегодня правительством поправки к законам о закупках госорганов (44-ФЗ) и госкомпаний (223-ФЗ) «по-настоящему знаковыми».

«Если на данный момент промышленность бегает за заказчиком, пытаясь выиграть хотя бы часть конкурсных процедур, то с введением отраслевых квот для российских производителей заказчики будут вынуждены ориентироваться на отечественное», — заявили РБК в аппарате вице-премьера, добавив, что речь идет исключительно о конкурентоспособных товарах и услугах.

«Преференции российским производителям должны быть в тех отраслях, в которых Россия достигла определенного уровня компетенции по критерию цена-качество», — подчеркнули в аппарате. Там же отметили, что существующие меры «тонкой настройки» оказались недостаточно эффективны.

Возможность использования редких и избыточных характеристик, присущих только иностранной продукции, отсекала отечественных производителей уже на этапе подачи заявок на участие в конкурсных процедурах, сообщили в аппарате Борисова, приведя в качестве примера жалобу «Ростеха», о которой ранее писал РБК. Компании госкорпорации из радиокластера в 2019 году планировали принять участие в конкурсных процедурах по закупкам радиоэлектронной продукции различной номенклатуры и услуг на общую сумму более 100 млрд. руб., но в итоге выиграли менее половины.

Автор: Инна Сидоркова
Теги: Михаил Мишустин, Юрий Борисов, госзакупки, ОПК
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