Трамп ввел ограничения на выдачу рабочих виз

Из-за экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, ряд временных рабочих виз «представляют необыкновенную угрозу для занятости» американцев, отметил Трамп. В связи с этим их выдача будет приостановлена до конца года

США приостановили до конца 2020 года выдачу ряда временных рабочих виз. Соответствующий указ подписал президент страны Дональд Трамп, документ опубликован на сайте Белого дома.

«Временных работников часто сопровождают их супруги и дети, многие из которых также конкурируют с американскими рабочими. В обычных условиях правильно организованные программы временного трудоустройства могут принести пользу экономике. Но в чрезвычайных обстоятельствах экономического спада, вызванного вспышкой COVID-19, некоторые неиммиграционные визовые программы, разрешающие такую занятость, представляют необыкновенную угрозу для занятости американских рабочих», — отметил Трамп.

Под ограничение попали следующие визы:

визы H-1B, позволяющие работать в США иностранным квалифицированным специалистам, в основном в сфере технологий;

визы H-4 для членов семей обладателей визы H-1B;

сезонные рабочие визы H-2B;

визы L-1 для служебного перевода внутри компании для руководителей, менеджеров и специалистов. Эти визы позволяют перейти из иностранной компании в дочернюю или филиал в США для работы на временной основе;

некоторые визы J-1 для участников программ культурного и профессионального обмена.

В то же время те работники, которые уже находятся в США, под введенные ограничения не попадают.

Уровень безработицы в Соединенных Штатах на фоне пандемии коронавируса достиг в апреле 14,7%, что стало худшим результатом со времен Великой депрессии, сообщало Министерство труда США. Без работы тогда остались 20,5 млн человек. В мае показатель снизился до 13,3%.

Чтобы защитить американцев, которые лишились рабочих мест из-за последствий коронавируса, Трамп в конце апреля подписал указ о приостановке иммиграции в США. Ограничение будет действовать по меньшей мере 60 дней и решение о его снятии или продлении будет принято исходя из ситуации на рынке труда, отметили в Белом доме. Медицинских и других работников, помощь которых нужна для борьбы со вспышкой коронавируса, ограничение не коснется.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии коронавирусом заразились 2,3 млн человек, жертвами заболевания стали 120,3 тыс. жителей. По обоим показателям страна находится в мире на первом месте.