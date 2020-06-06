Пандемия коронавируса , 06 июн, 02:39
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Минтруд США отчитался о неожиданном снижении уровня безработицы в мае
Уровень безработицы в США за май неожиданно уменьшился. По сравнению с апрельскими показателями (14,7%), в прошлом месяце он сократился до 13,3%. Об этом говорится в докладе американского министерства труда.
По данным ведомства, количество рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 2,5 млн.
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