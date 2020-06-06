Минтруд США отчитался о неожиданном снижении уровня безработицы в мае

Уровень безработицы в США за май неожиданно уменьшился. По сравнению с апрельскими показателями (14,7%), в прошлом месяце он сократился до 13,3%. Об этом говорится в докладе американского министерства труда.

По данным ведомства, количество рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 2,5 млн.

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