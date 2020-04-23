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Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США

Президент США Дональд Трамп объявил на брифинге в Белом доме, что подписал указ о приостановке иммиграции в страну, сообщает Reuters.

«Это гарантирует, что безработные американцы из всех слоев общества будут первыми в очереди на вакансии по мере того, как наша экономика будет расти», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter Белого дома. Там также отмечается, что мера поможет США сберечь медицинские ресурсы.

Накануне Трамп заявил, что ограничение, которое будет действовать по крайней мере 60 дней, позволит защитить американцев, которые потеряли рабочие места из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По прошествии этого срока администрация президента США продолжит следить за рынком труда, чтобы при необходимости изменить или дополнить указ, добавили в Белом доме.

Материал дополняется
 

Теги: Дональд Трамп, иммиграция
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