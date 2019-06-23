Путин увидел зависимость успеха власти от доверия людей

Если нет поддержки со стороны людей — нет и результата, отметил российский президент. По его словам, представители власти должны работать с гражданами напрямую

Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин в интервью НТВ заявил, что в зависимости от доверия к власти возникает поддержка со стороны людей, а если ее нет, то нет и результата.

«С одной стороны, это вроде бы просто: просто исполнять свой долг, делать свою работу качественно и иметь прямую связь с людьми… Но и в то же время это самое сложное, потому что от того, есть доверие к власти или нет, зависит конечный успех», — отметил президент. Путин добавил, что для решения стоящих перед страной проблем власти должны работать с людьми напрямую.

Глава государства пояснил, что на существующие в регионах проблемы необходимо реагировать, выезжать на места и следить за ситуацией.

В ходе прямой линии Путин признал, что жить в России стало тяжелее. Главным способом решения проблемы повышения уровня жизни глава государства назвал эффективность труда. Путин также отмечал, что зарплаты ниже прожиточного минимума должны быть поводом для разбирательства властей. Он попросил «не сердиться» на него граждан, которые получают зарплаты ниже средней по стране.