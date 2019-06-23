Путин увидел зависимость успеха власти от доверия людей

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,03 +0,14 EUR Бирж. 71,65 +0,63 Brent 65,15 +1,51% USD Нал. 63,77 63,12 EUR Нал. 72,34 71,54 USD ЦБ 63,13 -0,26 EUR ЦБ 71,35 -0,20 EUR/USD 1,1368 +0,0080 BTC/USD Бирж. 10 708,00 -50,89 IMOEX 2 761,23 -0,68% RTSI 1 375,02 -1,16% DJIA 26 719,13 -0,13% Nasdaq 8 031,71 -0,24%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Microsoft $147,5 (+7,48%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Microsoft $147,5 (+7,48%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 63,13 (-0,26) Quote, 21 июн, 12:52
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 71,35 (-0,2) Quote, 21 июн, 12:52
Кудрин опубликовал фото с Глазьевым после слов Путина о дрейфе Экономика, 14:18 Игроки чемпионата Грузии вышли на матчи в антироссийских футболках Спорт, 14:11 Девять человек пострадали при ДТП с легковушкой в Подмосковье Общество, 14:06 В Кабуле застрелили главу Федерации бокса Афганистана Общество, 13:57 Косачев заявил о перекладывании властями Грузии ответственности на Москву Политика, 13:53 Москвичам пообещали отступление аномальной жары Общество, 13:21 Неискренность всегда заметна: 5 правил Аполлона для инстаграм-блогера РБК Стиль и HUAWEI, 13:21 Путин увидел зависимость успеха власти от доверия людей Политика, 13:13 Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах Политика, 12:57 Путин заявил о готовности ждать «созревания» США для диалога Политика, 12:50 Защитник сборной Бразилии Дани Алвес объявил об уходе из ПСЖ Спорт, 12:46 На участников марша ЛГБТ-сообщества в Киеве напали неизвестные Общество, 12:38 В России начались акции против фабрикации уголовных дел Общество, 12:37 ВКС России получили два новых вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник» Общество, 12:03
Политика ,  
0 
Путин увидел зависимость успеха власти от доверия людей
Если нет поддержки со стороны людей — нет и результата, отметил российский президент. По его словам, представители власти должны работать с гражданами напрямую
Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин в интервью НТВ заявил, что в зависимости от доверия к власти возникает поддержка со стороны людей, а если ее нет, то нет и результата.

«С одной стороны, это вроде бы просто: просто исполнять свой долг, делать свою работу качественно и иметь прямую связь с людьми… Но и в то же время это самое сложное, потому что от того, есть доверие к власти или нет, зависит конечный успех», — отметил президент. Путин добавил, что для решения стоящих перед страной проблем власти должны работать с людьми напрямую.

Глава государства пояснил, что на существующие в регионах проблемы необходимо реагировать, выезжать на места и следить за ситуацией.

Политика
Путину не надоело быть президентом

В ходе прямой линии Путин признал, что жить в России стало тяжелее. Главным способом решения проблемы повышения уровня жизни глава государства назвал эффективность труда. Путин также отмечал, что зарплаты ниже прожиточного минимума должны быть поводом для разбирательства властей. Он попросил «не сердиться» на него граждан, которые получают зарплаты ниже средней по стране.

В конце мая данные ВЦИОМ показали, что действующего президента в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, назвали 31,7% опрошенных. При этом почти две трети респондентов (65,8%) заявили, что одобряют деятельность Путина. После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут от социологов анализа «корреляции данных». «Как может падать рейтинг доверия и при этом расти электоральный рейтинг?» — задался вопросом Песков. Позднее ВЦИОМ дополнил методику оценки доверия политикам «закрытым вопросом», и в ответ на него о доверии Путину заявили уже 72,3% респондентов.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Владимир Путин, доверие, Политика
Материалы по теме
Социологи зафиксировали снижение доверия к власти
Политика
ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет
Политика
ВЦИОМ начал по-новому измерять рейтинги политиков
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter