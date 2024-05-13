ПВО сбила четыре ракеты Storm Shadow над Крымом

Силы противовоздушной обороны России сбили за ночь четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow, прилетевшие со стороны Украины на Крым, сообщило Минобороны России.

По данным военного ведомства, также Вооруженные силы Украины ночью несколько раз отправляли беспилотники самолетного типа и обстреливали территорию России из реактивных систем залпового огня «Ольха».

Так, ПВО сбила 12 снарядов РСЗО «Ольха» и столько же беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью, восемь дронов над территорией Курской области, четыре Storm Shadow и семь БПЛА над Крымом. Еще четыре беспилотника перехватили над Липецкой областью.