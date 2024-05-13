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Военная операция на Украине ,  
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ПВО сбила четыре ракеты Storm Shadow над Крымом

Российские силы ПВО сбили 4 ракеты Storm Shadow над Крымом
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны России сбили за ночь четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow, прилетевшие со стороны Украины на Крым, сообщило Минобороны России.

По данным военного ведомства, также Вооруженные силы Украины ночью несколько раз отправляли беспилотники самолетного типа и обстреливали территорию России из реактивных систем залпового огня «Ольха».

Минобороны сообщило о 31 сбитом беспилотнике над четырьмя регионами
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Фото:Global Look Press

Так, ПВО сбила 12 снарядов РСЗО «Ольха» и столько же беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью, восемь дронов над территорией Курской области, четыре Storm Shadow и семь БПЛА над Крымом. Еще четыре беспилотника перехватили над Липецкой областью.

Storm Shadow — совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace, французское название этих ракет — Scalp.

Это управляемые ракеты класса «воздух — земля», предназначенные для поражения неподвижных целей на большом расстоянии, до 250 км. Лондон передал их Киеву год назад, в мае 2023-го. Власти Великобритании сообщали, что передали эти ракеты с условием не наносить удары по целям в России. Лондон, как и другие страны Запада, не признают присоединение к ней территорий Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

ПВО сбила четыре ракеты Storm Shadow над Крымом
ПВО сбила четыре ракеты Storm Shadow над Крымом

Теги
Крым ПВО Минобороны Storm Shadow
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