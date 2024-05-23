Генштаб раскрыл предварительные итоги расследования катастрофы с Раиси

Согласно предварительным выводам, вертолет, на борту которого находился президент Ирана, загорелся после столкновения с возвышенностью, на его обломках не обнаружено следов пуль

Фото: West Asia News Agency / Reuters

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опубликовал предварительный отчет о причинах крушения вертолета с президентом Ибрахимом Раиси, сообщает IRNA.

Согласно предварительным выводам:

Вертолет следовал по запланированному маршруту и не изменял траекторию полета;

Примерно за полторы минуты до крушения пилот связался с экипажем двух других вертолетов;

Вертолет загорелся после столкновения с возвышенностью;

На обломках разбившегося вертолета не обнаружено следов пуль;

В беседах диспетчеров с экипажем ничего подозрительного не замечено;

Поиски шли всю ночь из-за тумана и сложности рельефа.

Вертолет с президентом Ирана разбился 19 мая в лесу Дизмар, который находится между городами Варзакан и Джульфа в иранской провинции Восточный Азербайджан. В тот день иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу с коллегой Ильхамом Алиевым. Обломки нашли только утром 20 мая.

Погибли все восемь человек, находившиеся на борту, в том числе президент, глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и имам Джума-мечети города Тебриз (столица провинции) Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем.

23 мая Раиси похоронили в мавзолее имама Резы в Мешхеде, в его родном городе. Церемонии прощания с ним прошли в нескольких городах.

Исполняющим обязанности президента назначен первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Выборы в стране пройдут 28 июня.