Генштаб раскрыл предварительные итоги расследования катастрофы с Раиси
Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опубликовал предварительный отчет о причинах крушения вертолета с президентом Ибрахимом Раиси, сообщает IRNA.
Согласно предварительным выводам:
- Вертолет следовал по запланированному маршруту и не изменял траекторию полета;
- Примерно за полторы минуты до крушения пилот связался с экипажем двух других вертолетов;
- Вертолет загорелся после столкновения с возвышенностью;
- На обломках разбившегося вертолета не обнаружено следов пуль;
- В беседах диспетчеров с экипажем ничего подозрительного не замечено;
- Поиски шли всю ночь из-за тумана и сложности рельефа.
Вертолет с президентом Ирана разбился 19 мая в лесу Дизмар, который находится между городами Варзакан и Джульфа в иранской провинции Восточный Азербайджан. В тот день иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу с коллегой Ильхамом Алиевым. Обломки нашли только утром 20 мая.
Погибли все восемь человек, находившиеся на борту, в том числе президент, глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и имам Джума-мечети города Тебриз (столица провинции) Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем.
23 мая Раиси похоронили в мавзолее имама Резы в Мешхеде, в его родном городе. Церемонии прощания с ним прошли в нескольких городах.
Исполняющим обязанности президента назначен первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Выборы в стране пройдут 28 июня.
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