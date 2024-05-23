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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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В Иране похоронили погибшего при крушении вертолета президента Раиси

В Иране похоронили погибшего при крушении вертолета президента Раиси
Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
Фото: Iran's Presidency / WANA (West Asia News Agency) / Reuters
Фото: Iran's Presidency / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего при крушении вертолета, похоронили. Об этом сообщило агентство Tashim.

Раиси похоронили в мавзолее имама Резы в Мешхеде. Это родной город погибшего президента Ирана. Церемонии прощания с Раиси ранее прошли в нескольких городах.

В Иране похоронили погибшего при крушении вертолета президента Раиси
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Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета 19 мая в лесу Дизмар, который находится между городами Варзакан и Джульфа в Восточном Азербайджане. Вертолет нашли только утром 20 мая.

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Погибли все восемь человек, находившиеся на борту. Это в том числе глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и имам Джума-мечети города Тебриз (столица провинции) Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем.

Исполняющим обязанности президента Ирана стал первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Выборы в стране назначили на 28 июня.

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