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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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В Иране раскрыли новые детали крушения вертолета Раиси

Глава администрации Раиси Эсмаили раскрыли новые детали крушения его вертолета
Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
Летевший в другом самолете чиновник сообщил, что в полете была облачность, а не туман. Вертолеты поднялись выше облаков, после чего Bell 212 с Раиси пропал. На связь после крушения вышел имам аль-Хашем, он прожил несколько часов
Фото: Stringer / WANA / Reuters
Фото: Stringer / WANA / Reuters

Глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили, летевший в другом вертолете в одной воздушной колонне с разбившимся Bell 212 президента Ибрахима Раиси, рассказал обстоятельства крушения и событиях после него. Его слова приводит IRNA. Всего в колонее было три вертолета, другие два благополучно приземлились.

По словам Эсмаили, погодные условия во время полета были нормальными, облачность была в районе медного рудника Сунгун (находится в иранской провинции Восточный Азербайджан, где произошло крушение).

«Это был не туман. Возможно, в глубине ущелья был туман, но на траектории нашего полета тумана не было. Облака были немного выше вертолета. Пилот вертолета, на борту которого находился президент, как командир, дал нам указание набрать высоту и продолжить движение над облаками. Вертолеты увеличили высоту, и примерно через 30 секунд наш пилот понял, что вертолет президента пропал», — рассказал чиновник.

По его словам, его вертолет отправился на поиски президентского, с которым не было связи уже полторы минуты, установить контакт с ним так и не удалось. Уже тогда допускалось, что Bell 212 разбился. Вертолет с Эсмаили сел на руднике Сунгун.

После этого начались попытки связаться с пропавшим вертолетом. На звонок ответил находившийся на борту вместе с Раиси ммам Джума-мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем. «Я плохо себя чувствую, я не знаю, что произошло, я не знаю, где я, я под деревьями, я не знаю, я никого не вижу, я один», — сообщил он. Из его объяснения стало ясно, что Bell 212 разбился. Связь с имамом удалось поддерживать еще несколько часов до его смерти.

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19 мая иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу с коллегой Ильхамом Алиевым. Во второй половине дня вертолет иранского лидера потерпел крушение в лесной холмистой зоне на севере страны. Сообщалось, что в регионе был сильный туман.

Вместе с Раиси и имамом аль-Хашемом на борту находились глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, сотрудники охраны президента и члены экипажа. Все они — в общей сложности восемь человек — погибли.

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