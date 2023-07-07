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Земфира обжаловала отказ исключить ее из списка иноагентов

Певица Земфира обжаловала отказ исключить ее из реестра иноагентов
Певица Земфира
Певица Земфира (Фото: Сергей Шахиджанян / ТАСС)

Певица Земфира (Земфира Рамазанова, признана иноагентом в России) оспорила решение Замоскворецкого районного суда Москвы об отказе исключить ее из реестра иностранных агентов. Об этом РБК сообщили в суде, где была зарегистрирована апелляционная жалоба.

В середине февраля Минюст России признал Земфиру иноагентом, объяснив это тем, что артистка «открыто выступала» в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против спецоперации, а также получала «поддержку от иностранных источников».

На концерте в Москве на следующий день после начала боевых действий на Украине Земфира исполнила песню «Не стреляйте». В октябре 2022 года она выступила на Кипре с антивоенным заявлением. После получения статуса иноагента Земфира выпустила клип на песню PODNHA, в которой называет Родину «заболевшей», «поредевшей» и «онемевшей».

10 мая артистка направила через своего представителя иск к Минюсту с требованием исключить ее из реестра. Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил заявление.

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Земфира иноагент суд
Земфира Рамазанова фото

Земфира Рамазанова

певица, поэт, композитор

26 августа 1976 года
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